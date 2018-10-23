高雄》稱陳其邁和韓國瑜差距還有穩穩一段 徐佳青被冷回4字

2018年10月23日 11:47 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長一役選情激烈，國民黨參選人韓國瑜仍緊咬民進黨參選人陳其邁，引發外界高度關注。民進黨副秘書長徐佳青今表示，韓國瑜炒熱選舉，因此藍軍表態率高，綠軍表態率低，但內部看來陳其邁和韓國瑜的差距還有穩穩一段。徐佳青這番話被網友拿出來討論，並被冷回「妳爽就好」、「自欺欺人」。

徐佳青與國民黨文傳會副主委黃子哲今早接受廣播節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻訪問。三人在訪談中除了談及日前普悠瑪翻車事件，也針對高雄市長、新北市長選舉討論。

這次高雄市長選舉，外界一開始並不看好韓國瑜，未料韓國瑜主打經濟牌、北漂議題奏效，讓許多高雄人有感，支持度也漸漸往上飆。徐佳青提及，陳其邁一開始想在陳菊的基礎上打冷選戰，沒想到韓國瑜把選戰一一炒熱，沒迅速回防就會變成一冷一熱，9月下旬民進黨開始意識到冷熱差異，藍軍很熱所以表態率很高，綠軍覺得陳其邁很穩表態率就會偏低，來回之間看起來就會互有消長，韓國瑜聲量跟民調就會起來。

徐佳青強調，民進黨內部看起來，陳其邁和韓國瑜的差距還有穩穩一段，選戰最後一個月加溫的，關鍵是怎麼把自己支持者熱情跟執政認同強力催化出來。

徐佳青的言論立刻被網友拿來討論，並紛紛表示「妳爽就好」、「邏輯小姐開示」、「邏輯太廢 民進黨就是被你這張爛嘴搞衰的」、「自欺欺人」、「民進黨一天到晚說韓花很多錢買假帳號打空戰，就繼續這樣想吧」、「感謝邏輯小姐 強力助攻」。

(中時電子報)