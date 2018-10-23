「以核養綠」公投成案與否 最快下午出爐

2018年10月23日 11:58 中時 楊佳穎

年底公投綁大選受到關注，中選會日前也表示，為利「以核養綠」公投在24日前成案，以與11月24日地方性公職人員選舉同日投票，中選會已請戶政機關在23日中午12時前將完成查對連署人名冊之部分結果先予函覆。據了解，中選會在經過行政程序確認後，將在下午發出新聞稿公告「以核養綠」是否成案，而領銜人黃士修也預告將召開記者會回應，並說明「下一步行動」。

「以核養綠」公投案查對後僅27萬9419份連署書符合規定，與成案門檻28萬1745份還差2326份，成為10案中唯一未達標公投案；不過，在中選會決議請領銜人於30日內依法補提同時，台北高等行政法院上週也裁定中選會應受理黃士修在9月13日提出的公投連署，並併入9月6日提出之「以核養綠」公投案處理，讓案情大逆轉，而黃也迅速重送2萬3251份連署書至中選會。

中選會接下「以核養綠」補送之連署書、完成概略點收後，隨即將連署書就近送往台北市、新北市、桃園市及新竹縣之戶政事務所依法查對，並表示為利公投案於10月24日前成案、與11月24日地方性公職人員選舉同日舉行投票，已請戶政機關在10月23日中午12時前將完成查對連署人名冊之部分結果先予函覆。

此外，中選會也加開委員會議，臨時提案決議，若有公告公投提案之必要，可不必加開委員會，而依據中選會會議規則第12條之規定授權主委公告，並於下次委員會再行追認。據了解，待各戶政機關將查對結果送返中選會後，中選會將啟動相關行政程序處理，並交由主委陳英鈐確認簽署後公告，預料「以核養綠」公投案成案與否將在下午出爐。

對此，黃士修也發出採訪通知，強調「以核養綠」團隊有絕對信心，查對合格的數字一定超過2326張、達到成案門檻，且無論如何團隊都會對中選會審查結果作出回應，並說明下一步行動。

(中時 )