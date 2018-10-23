乾麵一碗20元！網友一看碗內全暴動：用新台幣下架

2018年10月23日 12:08 中時電子報 林毅

這碗乾麵只要20元，旁邊的湯更是10元而已，網友也笑說這若在北部吃，恐怕70元跑不掉 (圖／翻攝自爆廢公社)

萬物皆漲價，就連路邊小吃攤也是越來越貴，讓民眾邊吃邊流淚，不過有家小吃店便宜到不行，而且內容物豐富到不行，讓網友看得口水直流，瘋狂詢問地址，誓言用新台幣下架。

一名男網友在臉書「爆廢公社」PO出一位阿婆開的小吃店照片，表示「婆婆不賺錢！但要讓客人吃的開心」，一看價目表，上面最貴的是黑白切的30元，其他滷肉飯、乾麵、冬粉、米粉湯都是20元，豬血湯、餛飩湯、粉腸湯等湯類更是一律10元，便宜到讓網友看傻。

更讓網友傻眼的是，10元、20元的餐點，卻是份量十足，20元乾麵裡面竟然還有滷蛋、青菜與油豆腐，湯裏面也是滿滿的料，讓人不禁直呼婆婆根本是在做善事。

不少網友看到後紛紛求地址，「拜託告訴我這在哪」、「我要用新台幣下架」、「這20元料也太多」、「要是在台北就是4、50元了」，最後則是有人解答，表示小吃店在雲林虎尾，名叫「婆婆的店」，在當地相當有名氣，Google上的評分更是高達4.7分，而婆婆本人則是80歲左右。

許多在地人也出來表示，這位婆婆開店目的是為了有需要的人與學生，沒有打算要賺錢，不少需要辦學貸、家境貧窮的虎尾科大學生都受過這家店的照顧，因此路過時也都會上門消費，吃完後自動自發幫忙洗碗，順便幫阿婆打氣加油。

(中時電子報)