乾麵一碗20元！網友一看碗內全暴動：用新台幣下架

小吃店最貴的才30元，但又大碗料又豐富 (圖／翻攝自爆廢公社)

友善列印
中時電子報
這碗乾麵只要20元，旁邊的湯更是10元而已，網友也笑說這若在北部吃，恐怕70元跑不掉 (圖／翻攝自爆廢公社)

萬物皆漲價，就連路邊小吃攤也是越來越貴，讓民眾邊吃邊流淚，不過有家小吃店便宜到不行，而且內容物豐富到不行，讓網友看得口水直流，瘋狂詢問地址，誓言用新台幣下架。

一名男網友在臉書「爆廢公社」PO出一位阿婆開的小吃店照片，表示「婆婆不賺錢！但要讓客人吃的開心」，一看價目表，上面最貴的是黑白切的30元，其他滷肉飯、乾麵、冬粉、米粉湯都是20元，豬血湯、餛飩湯、粉腸湯等湯類更是一律10元，便宜到讓網友看傻。

更讓網友傻眼的是，10元、20元的餐點，卻是份量十足，20元乾麵裡面竟然還有滷蛋、青菜與油豆腐，湯裏面也是滿滿的料，讓人不禁直呼婆婆根本是在做善事。

不少網友看到後紛紛求地址，「拜託告訴我這在哪」、「我要用新台幣下架」、「這20元料也太多」、「要是在台北就是4、50元了」，最後則是有人解答，表示小吃店在雲林虎尾，名叫「婆婆的店」，在當地相當有名氣，Google上的評分更是高達4.7分，而婆婆本人則是80歲左右。

許多在地人也出來表示，這位婆婆開店目的是為了有需要的人與學生，沒有打算要賺錢，不少需要辦學貸、家境貧窮的虎尾科大學生都受過這家店的照顧，因此路過時也都會上門消費，吃完後自動自發幫忙洗碗，順便幫阿婆打氣加油。

(中時電子報)

驚！新馬站前「奪命彎道」全台還… 顛覆你對超商麵包的想像！100％…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。