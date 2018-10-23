台中》林佳龍與工會對話 聆聽勞工團體心聲

2018年10月23日 12:09 中時 盧金足

台中市政府勞工局舉辦「市長與工會對話」活動，勞動部長許銘春、台中市長林佳龍、市府勞工局長黃荷婷，與台中市五大總工會理事長、全國性工會代表等勞工團體說明市府相關政策措施，希望直接聆聽勞工團體心聲，制定更符合勞工需求的政策。

台中市政府勞工局照顧勞工權益，與台中市各工會志工隊合作，經1年多志工整隊、法令制度及捐款帳戶準備期後，推動「弱勢勞工住屋修繕補助計畫」，整修弱勢勞工的住宅，提供安全、安心的住家環境與生活品質，希望藉此措施讓弱勢勞工獲得最貼心的幫助。

林佳龍頒發感謝狀給70名修繕志工，感謝他們熱情響應「弱勢勞工住屋修繕補助計畫」，也感謝工會積極投入各項志願服務工作，期望透過工會的協助及推展，實踐台中作為「志工首都」的願景。

他也期許市府團隊與工會持續建立良好溝通管道，因為工會是勞動政策的幕後推手，藉由共同參與以貼近勞工的真實需求。

此外，為擴大照顧基層勞工，市府與工會合作，推動各項重要勞工活動，為台中市勞工解決問題、增進福利，除每年持續編列經費，補助工會推動會務及交流，也編列預算辦理勞工教育及補助會員健康檢查。

許銘春強調，林佳龍的勞動政策與勞動部推動的安穩、安心、安全「三安」政策一致，將全力支持市府，中央地方攜手合作，一同照顧勞工。

黃荷婷表示，為照顧勞工朋友的生命安全，市府全國首創「金安心」工程認證及工安卡，今年更向中央爭取在台中市設立國家級的中部實作型職安?育訓練中心，透過實作教育訓練，落實勞工在職場上的安全與健康。

同時，市府也與工會共同推動各項勞工教育，加強健全職業訓練體系，協助提升勞工的工作知能與職場競爭力，健全照顧勞工權益體制，穩定勞資關係，營造友善就業職場環境。

(中時 )