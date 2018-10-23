顛覆你對超商麵包的想像！100％無添加麵包問世

2018年10月23日 12:19 工商 劉馥瑜

全家「世界冠軍麵包」系列共6款，使用台灣在地真食材製作而成。(圖／業者提供)

全家便利商店明（24）天即將上市三款「世界冠軍麵包」，包括「皇后土司」、「雙色地瓜」、「洛神菠蘿」，從名字來看或許就是一般的麵包，但翻看包裝背後的成份說明發現，以往「漏漏長」、讓人看不懂的化學成分不見了，取而代之的都是簡單易懂的「真食材」。這是全家首次嘗試100％無添加麵包，也是國內超商通路首創，要顛覆消費者對超商麵包的想像！

全家此次發表「世界冠軍麵包」系列，共6款，由全家投資自建的福比麵包廠與世界麵包冠軍陳耀訓師傅攜手合作，獨家開發適合超商通路販售的袋裝冠軍麵包，主打在地真食材、100％無人工添加物，並已同步申請Clean Label潔淨標章認證，同樣創下超商之先例！

明（24）起首波上市的「皇后土司」、「雙色地瓜」、「洛神菠蘿」麵包，據全家介紹，皇后土司是選用2018世界冠軍奶油「丹麥LURPAK」品牌，搭配台灣新鮮牛奶製成，製程中不加一滴水；另兩款則嚴選在地食材，如台南瓜瓜園的地瓜、台東洛神花等製成。11月21日將再推出加入高雄旗山香蕉乾的「香蕉奶酥」、添加嘉義大林黑糖的「黑糖胚芽土司」。該系列售價從32～38元。

陳耀訓師傅說，此次冠軍麵包系列產品研發過程耗時半年，其中最困難的是如何在機製袋裝麵包中，落實無人工添加的理念，又能讓產品保持穩定及兼具口感，也因此，嘗試錯誤的次數比研發一般麵包高出許多；他並提到，推廣無添加麵包一直是他的理念，不希望因商業化而改變初衷，此次跟全家合作一拍即合，就是雙方理念相同。

全家今年來不斷推出烘焙新品，繼今年5月首度發表日式麵包系列，包括日式脆皮菠蘿、日式雞肉咖哩、日式十勝紅豆麻糬，以一般超商通路少見的品項搶市；8月攜手五星級主廚開發6款五星手工甜點，首波推出提拉米蘇捲蛋糕、雪藏巧克力蛋糕、白桃蛋糕杯，另外3款香草捲蛋糕、覆盆子莓果蛋糕、特濃起司塔也將於明（24）起陸續上市。

鑑於日式麵包好評，全家上（9）月也再推出第2波日式麵包名古屋紅豆奶霜、沖繩披薩麵包，本月又發表冠軍麵包系列新品，搶占超商烘焙霸主意圖明顯。

全家鮮食部部長黃正田說，目前鮮食類占全家整體營收比重約22％，其中，白金品群占2成，黑金（咖啡）占3成，兩者合計過半，是近年帶動全家鮮食業績成長的重要雙引擎。值得一提的是，白金、黑金兩大品類也有「併買」效應，可望相互拉抬成長。

(工商 )