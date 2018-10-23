43小時馬拉松搶修 台鐵拚明天中午前雙向通車

普悠瑪列車21日出軌，最嚴重的第八車廂車身嚴重磨損變形。（中時電子報 王英豪攝）

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經過台鐵工務人員連夜搶修，22日清晨5點12分搶通西線，恢復單線通車。（本報系記者黃世麒攝）

台鐵普悠瑪列車21日翻車，造成18死，190人受傷外，東部交通也因此中斷，總統蔡英文昨到事故現場勘查時指示台鐵局3天內完成搶修，恢復雙線雙向通車。台鐵局表示，迄今已43小時不間斷搶修，估最快明天中午前恢復雙線雙向通車。至於是否會降速通過，目前尚未決定。

台鐵編號6432次的普悠瑪列車（樹林站至台東站），前天下午4點50分在行經宜蘭新馬車站時，因過彎超速而出軌翻車，造成18人死亡，190人受傷，列車並衝撞月台後翻覆，拉壞電桿，鐵軌扭曲，東部幹線交一度通中斷，經台鐵漏夜搶修後，昨天一早恢復單線雙向通車。

總統蔡英文昨上午到事故現場勘查，除聽取救援報告外，更指示交通部長吳宏謀、台鐵局長鹿潔身全力搶修，三天內恢復雙線雙向通車。

台鐵局表示，事故列車的8節車廂已吊離軌道區，其中兩節車廂已於昨晚運抵桃園楊梅富岡基地，其他6節車廂預定今晚運離，另事故發生時破壞的200多公尺鐵軌也在修復中，預定今天傍晚完工後，進行電力維修及試車，估計東正線預定最快明天中午恢復通車，以此估計搶修時間是43小時。

至於恢復雙向雙線通車後，普悠瑪列車是否要降速？台鐵局表示，還須視檢察官調查，發生事故的普悠瑪列車，是否是機械問題，若是就須全面體檢及降速，反之，若是人為問題，就不須降速。

(中時電子報)

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