桃園》楊麗環行動總部結合愛心園遊會深入基層

無黨籍桃園市長候選人楊麗環23日為愛心行動競選總部揭牌。(蔡依珍攝)

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愛心行動競選總部將結合公益助弱勢和多元族群融合，打造溫馨園遊會。(蔡依珍攝)
單親家庭保護協會販售自製泡菜。(蔡依珍攝)
新移民女性關懷協會販售手工糕點。(蔡依珍攝)
愛心行動競選總部將結合公益助弱勢和多元族群融合，打造溫馨園遊會。(蔡依珍攝)
愛心行動總部將巡迴桃園各地。(蔡依珍攝)

無黨籍桃園市長候選人楊麗環23日成立愛心行動競選總部，她笑讚是「一舉三得」，除了省錢，機動性能深入大街小巷貼近基層民意，更能帶著文化和弱勢團體「趴趴走」，讓年輕人有舞台、基金會或協會來義賣，宣傳公益愛心理念，讓愛延伸。

楊麗環說，傳統競選總部在固定位址，流於吃吃喝喝的刻板印象，為了符合自己長年關懷婦幼、照顧弱勢的形象，競選團隊精心打造的一部愛心行動車，讓選舉和公益結合，打造移動式競選總部，將透過全桃園巡迴，傳遞參選理念並鼓勵大家熱心公益，23日選在供奉楊府元帥、大宋楊家將楊六郎的宋天宮出發，意喻傳承忠烈精神、收復失土。

楊麗環說，選舉是要讓民眾認同、讓民眾知道自己的參選理念，但獲得認同跟花錢並非等號，自己沒有政黨奧援，透過行動總部將能節省經費，更重要的是，機動性可以深入桃園大街小巷、更貼近民意，團隊也發揮巧思，引進弱勢團體和藝術文化表演團隊，讓他們跟著行動總部一起巡迴，像是年輕魔術師、傳統歌仔戲團都會上台表演，華山基金會，單親家庭保護協會、 新移民女性關懷協會則販售純手工特色產品，爭取選票、宣揚自己的同時，也呼籲大家用愛心照顧更多弱勢。

楊麗環說，愛心行動總部讓選舉不再是傳統政治、激情式的選舉場，而是結合公益助弱勢和多元族群融合的溫馨園遊會，遠離政黨廝殺、對決，包容所有聲音，她也預告婦幼公益大使蘇霈、台語男歌星陳茂豐等人也都會參與巡迴，讓愛心行腳桃園各區，打出不一樣的選戰，用愛溫暖桃園。

新移民女性關懷協會理事長楊慧青感謝楊麗環的愛心，希冀把新住民異國美食介紹給桃園所有鄉親，嘗美食之餘也能幫助新住民；藍天志工團執行長郭原雄也將展開第二波「一把愛心米、匯聚助弱勢」的捐米活動，呼籲大家響應。

(中時 )

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