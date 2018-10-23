高雄被酸「又老又窮」 男星嗆「不像台北就叫沒建設」？

2018年10月23日 12:30 中時電子報 蘇士亨

九合一倒數一個多月，各候選人各出奇招進行最後拉票，選情也逐漸白熱化，不過高雄市長候選人韓國瑜陣營卻打出「高雄又老又窮」，立刻在網路掀起議論，這讓焦糖哥哥PO文反問，「高雄的長相不像台北就叫沒建設嗎」？

焦糖哥哥表示不懂所謂「高雄又老又窮」一詞，是指高雄人還是高雄這個城市?又或者是以上皆是？如果韓國瑜粉絲團小編指的是「高雄人」，是覺得老人不應該活著嗎？這些被妳鄙視的老人，跟妳一樣年輕過，如今這些人老了，想來選市長的人不僅不體恤反而訕笑他們，讓他反酸：「妳還真有教養，推妳上台發言的主事者真英明」。

焦糖哥哥臉書全文 。(圖/焦糖哥哥臉書)

此外也提出疑問，難道「高雄的長相不像台北就叫沒建設嗎」？他表示少拿經濟數據不好來呼嚨，昔日經濟數據漂亮是靠高雄重工業換來，諷刺的是經濟成果好處非多數高雄人享有，但苦果卻是高雄人在擔，像是氣爆炸翻高雄時，老百姓的哭聲可曾入耳？對此焦糖哥哥痛批「沒有！你們只關心能不能選贏市長，才不關心又老又窮的高雄」。

焦糖哥哥表示以前接高雄商演時，接觸到的朋友從未抱怨過高雄，如今這座城市卻被韓國瑜陣營說的那般不堪，雖然目前在台北工作，但內心則是熱愛高雄，更恨不得能搬去生活幾年，此外更提到若覺得高雄不好，有沒有想過試著努力一下，在沒試過可能辦法前別說不可能。

(中時電子報)