港珠澳大橋 耗資15億保護白海豚

2018年10月23日 13:03 旺報 林永富

將於10月24日上午正式通車，總長約55公里世界上最長跨海大橋的港珠澳大橋，穿越廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區，這片水域的海洋環境極為敏感。港珠澳大橋管理局在大橋修建過程中，為保護中華白海豚，耗資約3.4億元人民幣（約15億元新台幣）。

為實現白海豚「不搬家」目標，研究人員300多次出海跟蹤，拍了30萬張照片，對千餘頭白海豚進行標識；舉辦白海豚保護知識培訓29次，共2544人次參加；縮短施工工期，調整施工方案，減少施工階段的橋墩等等。

中華白海豚是水生哺乳動物，用肺呼吸，呼吸孔在頭頂端，呼吸時需露出水面。這種可愛動物粵、閩、港、台、澳的漁民以海上女神媽祖的名號，譽稱它為「媽祖魚」。1988年，白海豚被列為大陸國家一級重點保護的瀕危野生動物。

廣東珠江口中華白海豚保護區面積為460平方公里，港珠澳大橋穿越了白海豚自然保護區核心區約9公里、緩衝區約5.5公里，共涉及保護區海域約為29平方公里。為對抗敏感的海洋環境、保護白海豚，港珠澳大橋在大橋的方案設計、施工建設、工程管理、技術研究等方面均做出調整，如縮短工期，優化施工方案，儘量避免在4-8月白海豚繁殖高峰期進行大規模疏浚、開挖等容易產生大量懸浮物的作業等。

(旺報 )