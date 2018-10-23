港珠澳大橋 耗資15億保護白海豚

友善列印
旺報

將於10月24日上午正式通車，總長約55公里世界上最長跨海大橋的港珠澳大橋，穿越廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區，這片水域的海洋環境極為敏感。港珠澳大橋管理局在大橋修建過程中，為保護中華白海豚，耗資約3.4億元人民幣（約15億元新台幣）。

為實現白海豚「不搬家」目標，研究人員300多次出海跟蹤，拍了30萬張照片，對千餘頭白海豚進行標識；舉辦白海豚保護知識培訓29次，共2544人次參加；縮短施工工期，調整施工方案，減少施工階段的橋墩等等。

中華白海豚是水生哺乳動物，用肺呼吸，呼吸孔在頭頂端，呼吸時需露出水面。這種可愛動物粵、閩、港、台、澳的漁民以海上女神媽祖的名號，譽稱它為「媽祖魚」。1988年，白海豚被列為大陸國家一級重點保護的瀕危野生動物。

廣東珠江口中華白海豚保護區面積為460平方公里，港珠澳大橋穿越了白海豚自然保護區核心區約9公里、緩衝區約5.5公里，共涉及保護區海域約為29平方公里。為對抗敏感的海洋環境、保護白海豚，港珠澳大橋在大橋的方案設計、施工建設、工程管理、技術研究等方面均做出調整，如縮短工期，優化施工方案，儘量避免在4-8月白海豚繁殖高峰期進行大規模疏浚、開挖等容易產生大量懸浮物的作業等。

(旺報 )

A股三大指數齊齊翻綠 白酒股閃跌 陸全面軍事化推動《南海行為準則…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。