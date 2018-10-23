不只狂吃燒烤會得大腸癌 身體有這個狀況也恐中鏢

2018年10月23日 12:34 中時電子報 張哲瑋

大腸癌連續10年蟬聯國人10大癌症首位，每年新增罹癌人數居所有癌症之冠，最新研究發現，大腸癌危險因子除了嗜吃燒烤、油炸食物，腰圍過粗也會讓罹癌機率大增，且這個負面效應對25至44的歲的女性最明顯。

長期食用燒烤、油炸食物會提高罹患大腸癌風險。(圖/取自中時資料庫)

傳統認知上，長期食用燒烤、油炸食物會提高罹患大腸癌風險。根據刊登在《美國醫學會雜誌 腫瘤學期刊》(JAMA Oncology)的研究中，針對超過85,000位年齡25到44歲女性數據分析，腰圍變粗可能是年輕人罹患大腸癌風險其中一項因素，發現年輕時體重超重或者肥胖女性，確實提高罹患大腸癌風險更高；而體重維持正常者，則可降低22%風險機率。

醫師指出，久坐生活型態可能提高大腸癌風險，發生大便帶血、長期不間斷放屁、不明體重減輕或貧血，應當提高警覺。也建議，50歲以上應該每年做一次糞便潛血測試，5年一次定期大腸鏡檢，有家族病史者可以提前至40歲做檢查。

丹麥一項研究發現，只要建立5個簡單的生活習慣，就能降低23%罹患大腸癌風險：

1. 每天至少運動30分鐘。

2. 女性每周喝酒不超過7杯，男性不超過14杯。

3. 不要抽菸。

4. 健康飲食，多攝取蔬果，少吃紅肉及加工肉品。

5. 女性腰圍80公分，男生不超過90公分。

(中時電子報)