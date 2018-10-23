自備餐具、購物袋逛中市商圈，有機會抽筆電

台中市政府環保局製作愛心購物袋，提醒民眾有借有還。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
資源回收的旗幟，成為愛心購物袋的材料，（盧金足翻攝）

盧金足／台中報導

為鼓勵店家落實減塑、減碳、減空汙，培養綠色消費習慣，台中市政府環保局與在地一中街商圈業者共同推廣環保運動

，即日起至11月30日止，凡自備環保餐具或購物袋（包括愛心飲料提袋），至一中商圈及益民商圈的「綠色友善商店」消費，就有機會獲得筆記型電腦，歡迎民眾共襄盛舉。

環保局長白智榮表示，台中市府自今年7月起，加強輔導一中商圈及益民商圈店家攤商成為「綠色友善商店」，減少使用一次性用品、提供自備優惠措施、改善用電量、裝設空汙防制設備等。

截至目前為止，已有155家業者共同響應，並邀集13處特約商店及2所學校設置愛心飲料提袋借用回收站，累計近3000人次使用，約有近9000人次響應自備餐具或購物袋等減塑作為。

環保局指出，第一階段民眾響應熱烈，持續推動第二階段摸彩活動，提供多項大獎，獎項包括筆電、摺疊腳踏車、晶工牌循環涼風扇、不銹鋼冰霸杯等，部分商店更直接提供現金優惠或贈禮等好康。

此外，特約飲料店、台中科技大學、台灣體育運動大學，也可免費借用「愛心飲料提袋」，民眾只要掃描借用辦法上的QR code回答問題，即可參加「環保不銹鋼吸管組」抽獎活動。

(中時 )

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