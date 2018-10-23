綠委怒轟台鐵出軌一再發生 賴揆允諾成立運輸安全委員會

行政院長賴清德23日赴立法院施政報告總質詢，針對普悠瑪出軌翻車事件，行政調查小組召集人吳澤成（見圖）證實「當下ATP沒有作用，但還需要進一步調查」。（方濬哲攝）

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台鐵普悠瑪發生翻車事故釀18死，引發全國關注。綠委鄭寶清今在立院院會質詢時痛批，台鐵在2016年就曾有出軌事件，但台鐵的行車保安委員會完全找不到出軌問題，要求行政院長賴清德成立運輸安全委員會。賴備詢時說，「小病不醫，的確會釀成大病」，要利用這次事件深刻檢討台鐵的公司治理，並認同成立處理調查陸海空交通事故的運輸安全委員會，強調下個月、本會期將法案送進立院。

鄭寶清指出，台鐵從宜蘭到花蓮的火車，光是2016年就在花蓮發生兩次出軌事件，台鐵第一時間稱「天氣太熱」，而台鐵行保會事故處理紀錄則稱「軌道溫度63度太高」，但因為事後檢討聲浪四起，交通部成立調查小組，行保會的報告又變成54度，痛批行保會反反覆覆，不知可信度在哪。

鄭寶清抨擊，當時2016年的出軌事件，就開了31次會，但都沒有找到出軌原因，後來軌道事故委員會找行保會報告後就了事，讓出軌事故是「一而再，再而三發生」，要求政院成立運輸安全委員會。

賴清德說，他在21日晚上就思考，若重大事故交由台鐵行保會、交通部調查，恐怕無法取得社會信任，所以他指定由工程會主委吳澤成成立調查小組；「小病不醫，的確會釀成大病」，政府要利用這次事件作為教訓，深刻檢討台鐵的公司治理問題，做制度性體檢，除了更有效率還要更安全。

至於運安會議題，賴清德說，他已指示交通部要把軌道及陸海空交通合併，成為運輸安全委員會，強調這次制度面的檢討改進，避免事情再度發生。鄭寶清追問何時會把法案送進立院？賴說，行政院會盡快在這會期送進來。

(中時 )

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