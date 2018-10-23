陸全面軍事化推動《南海行為準則》引美憂心

2018年10月23日 13:04 中時 李文輝

隨著中國大陸在南海完成建立軍事前哨，大陸與東南亞國家就具有約束力的行為準則展開談判的勢頭正在增強。美國之音23日報導，但美國官員和專家警告說，大陸在《南海行為準則》草案中加入的內容，可能會使華盛頓和北京發生衝突。草案表明商談各方仍存在嚴重分歧。

美國國務院發言人強調，美國關注的是相關報導稱，大陸一直在閉門會談中向東協成員施壓，要求限制他們與安全夥伴進行演習的能力，並且拒絕與不屬於談判國家的能源公司進行水下石油和天然氣勘探，「將直接損害更廣泛的國際社會的利益。」

大陸在草案中提出的一項規定是:「各方不得邀請域外國家舉行聯合軍事演習，除非相關各方提前獲得通知或沒有反對。」

大陸還提議，在海洋經濟領域的合作「不應與來自地區以外國家的公司展開」。

美國國務院發言人說：「如果(大陸施壓的)這些提議被採納，將限制東協國家實施主權、獨立外交和經濟政策的能力，並將直接損害更廣泛的國際社會的利益。」

對大陸而言，好處顯而易見。美中正在印度-太平洋地區爭奪影響力。

大陸和東南亞國家於22日至28日舉行首次聯合軍演。東協各國將與美國於2019年在南海舉行首次聯合軍演。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心大陸實力專案主任葛來儀說：「換句話說，大陸希望否決東協國家與其他國家舉行的所有軍事演習。我認為這確實提供了一些證據表明大陸確實試圖限制美國在該地區的影響力，人們可能會說這最終會導致美國軍事存在退出該地區，但肯定還會在南海地區內，」儘管美國並非南海有爭議島嶼的主權聲索國，但華盛頓方面表示，大陸在爭議海域的前哨軍事化努力危及貿易自由，並破壞地區穩定。

美國還呼籲保持《南海行為準則》討論的透明度，並與國際社會的其他國家協商。美國官員說，國際社會對這一結果有直接利害關係。

據悉，今年8月，新加坡外交部長維文宣布，大陸和東協10國已達成《南大陸海行為準則》協議草案。東協領導人下月將在新加坡會晤。

(中時 )