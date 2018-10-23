近百億！北京清華獲史上最大筆捐款

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旺報

據北京清華大學微信公號指出，10月22日廣東省國強公益基金會捐贈清華大學儀式在清華大學舉行。廣東省國強公益基金會未來10年內將向清華大學捐資22億元人民幣（約新台幣98億），用於支持清華大學的基礎前沿科學研究、人才培養和高端人才引進，助力清華發展。據悉，這是截至目前大陸高校所獲的最大單筆捐贈。

當天，捐贈者廣東省國強公益基金會創始人、清華大學名譽校董、碧桂園集團董事局主席楊國強命名的「國強樓」奠基儀式同時舉行。

捐贈儀式由廣東省國強公益基金會理事長、碧桂園集團董事局董事、清華大學校友陳翀與清華大學教育基金會秘書長袁桅代表雙方簽署了捐贈協議。清華大學副校長、教育基金會理事長楊斌主持儀式。清華大學校長邱勇向楊國強、楊惠妍（碧桂園集團董事局副主席、清華大學校友）、陳翀等人頒發了捐贈紀念牌。

楊國強表示，作為改革開放中從普通農民成長起來的企業家，反哺社會、貢獻國家，支持教育發展，非常光榮，能夠捐贈清華大學，為人才和創新做點兒力所能及的事情，感到非常開心。歸根結底，企業的發展得益於國家和社會的進步，得益於更優秀的人才輩出，自己和家人能夠為推動科技創新和教育發展，促進國家生產力和競爭力的提升、服務國家創新和世界進步盡一份責任，感到由衷的幸福。

(旺報 )

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