吸引台商台青入桂 廣西「雙拳出擊」

2018年10月23日 13:00 中時 楊家鑫

台企聯榮譽會長、巧集集團總裁張漢文親自介紹在廣西投資設立的漢鼎鞋業項目。(楊家鑫／攝)

大陸惠台31條措施出台後，各地正不斷落實。其中廣西為爭搶台商台青資源，正「雙拳出擊」，昨日崇左產業園綠色表面處理環保科技中心奠基開工，將建設汙水處理廠，解決電鍍產業的後顧之憂，吸引許多台商目光；同時，昨日南寧也舉辦「桂台高層次人才交流懇談會」，祭出「百崗引才」招聘計畫，吸引台灣高層次人才入桂，還有6名台籍博士現場簽署聘用合約。

由台企聯榮譽會長、巧集集團總裁張漢文與崇左工投集團公司合資的綠色表面處理環保科技中心22日正式奠基。崇左市市長何良軍致詞時表示，專案建成後，將為電子、機械設備、金屬製品等行業表面處理提供配套服務，解決電鍍產業的後顧之憂，吸引想轉型升級的華南、華東、台灣等中小企業台商。

張漢文則表示，華東華南台商都面臨環保治理問題，這個專案就是先蓋汙水處理廠，協助台商把關環保，結合兩岸技術做到零汙染，讓青山綠水持續下去。

他強調，之所以離開經營28年的東莞，是大環境使然，東莞缺乏像樣的工業區，導致汙染問題難以同步處理，台商紛紛轉移。這次來崇左發展就是為了打造下一個「東莞模式」，相信不會辜負台商期待。

同時，由國台辦與廣西共同主辦的第14屆桂台經貿文化合作論壇22日至24日在廣西南寧舉行，「桂台高層次人才交流懇談會」22日率先登場。推出「百崗引才」招聘計畫，拿出近百職缺，吸引台灣高層次人才。現場還有玉林師範學院、廣西財經學院分別與6名台籍博士簽署了聘用合約。

與會的廣西師範大學台籍教師王孟筠表示，廣西是惠台31條措施開放台灣人任職大學、公立醫院等事業單位的12省份之一，而且是其中物價最低且離台灣最近的，同樣薪水在北京與廣西要扣掉的生活成本差距非常大。同時，廣西氣候與台灣中南部相近、普通話腔調相似，台青入桂工作幾乎沒有適應期。

(中時 )