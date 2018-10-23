和平甜柿紅了 吳音寧攜手農友賣力促銷

台中市農業局23日於北農第二批發市場舉辦「和平豐水果，冬戀台北城」推廣活動，向承銷人推廣甜柿的美味。（吳堂靖攝）

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現場準備台中和平甜柿試吃，吸引大批攤商、承銷人嚐鮮。（吳堂靖翻攝）
台中市農業局長王俊維化身推廣員，賣力推銷農產品。（吳堂靖攝）

甜柿紅了！台中和平區為甜柿主要產區，時值產季， 台中市農業局23日凌晨3時於北農第二批發市場，舉辦「和平豐水果，冬戀台北城」推廣活動，廣邀承銷人、市場攤販、民眾參與，北農總經理吳音寧、台中市農業局長王俊維化身推廣員，賣力推銷農產品，吸引大批承銷人駐足嚐鮮，氣氛熱烈。

王俊維表示，柿子可依產季及外型分為「早秋」、「次郎」、「富有」等品項，再過一周「富有」就要上市，甜度最高可達22度，此次首度與北農合作試吃活動，透過農友面對面分享，讓承銷人邊試吃邊聽解說，實際了解和平區甜柿的美味秘密。

王俊維表示，甜柿為台中和平區摩天嶺重要水果產業，栽培面積約2120公頃，年產量約2萬8431公噸，產值高達14億元，無論於甜度、口感都不輸給日本生產的甜柿，價格更實惠，目前正值盛產期，是品嚐的最佳時機，民眾可把握機會品嚐當季美味。

特地從台中北上的農友羅愛救表示，自家田園採友善生態耕農，透過有機肥管理不使用耕農，因此種植出來的柿子可以連皮直接吃，如果熟成的話也可以放進冰箱冷凍，成為天然柿子冰沙，歡迎民眾多加選購。

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