毛寶貝專屬雨衣親子裝好吸睛

2018年10月23日 12:54 中時 陳育賢

勞動部「衣啟飛翔創客基地」的設計師設計了多款寵物創意造型雨衣，還可接受客製化。（陳育賢攝）

勞動部「衣啟飛翔創客基地」的設計師設計了多款寵物創意造型雨衣，還可接受客製化。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

你能想像你的毛寶貝在雨天中穿著「山茶花英式雨衣」的萌樣嗎？你的牧羊犬寶貝穿上「街頭風兩件式雨衣」的帥氣身影嗎？又或是主人與毛寶貝的雨天親子裝呢？勞動部「衣啟飛翔創客基地」的設計師設計了多款寵物創意造型雨衣，件件都能讓人愛不釋手，還可接受客製化訂製哦。

勞動部「衣啟飛翔創客基地」近日舉辦寵物雨衣商品設計成果展，每件作品都洋溢著活潑浪漫的時尚氣息，讓人眼睛為之一亮。

創客基地指出，看準「萌」經濟崛起，創客基地連續兩年辦理寵物雨衣工作營，集結服裝設計師腦力激盪，為寵物主及毛小孩設計又萌又潮的街頭風寵物雨衣並安排服裝走秀，果然大受毛寶貝爸媽熱烈迴響。

此次計設師設計有包括讓「吉娃娃」穿著的粉色系的山茶花英式雨衣，看起來活潑俏皮；為「邊境牧羊犬」設計的則是以關西仙草為概念的街頭風兩件式雨衣；「黃金獵犬」則是穿上以客家桐花結合蒙德里安色彩元素的印花斗篷；每個毛寶貝穿上後，都化身為米蘭時尚模特兒，百分百吸睛。

「衣啟飛翔創客基地」表示，創客基地為各種不同品種的毛小孩設計了多款花雨衣，還有曾經參加設計比賽獲獎的作品，時尚又卡哇伊，如果毛寶貝的爸媽有自己的設計想法與點子，創客基地也接受客製化的設計要求。連絡電話：03-5335055轉12，束小姐。

(中時 )