新北重陽所新建動土 完工省下百萬臨時廳舍租金

2018年10月23日 14:05 中時 高彥哲

新北市政府今23日上午11時許，舉行新北市警察局三重分局重陽派出所新建工程動土典禮，由市長朱立倫主持；朱立倫表示，這幾年共投入30億元經費用於警察廳舍改建，重陽派出所預計將於明年7月底完工，完工後將提供給市民更好的安全服務。

據了解，重陽重劃區原屬三重分局慈福派出所轄區，因升格後人口大量移入，警民比逐漸攀升，為提供完整服務，新北市警察局綜合評估報請內政部警政署核定，於2009年12月7日增設重陽派出所，並以租賃民宅（現新北市三重區集賢路161、163號1、2、14樓）方式作為臨時辦公廳舍使用。

然而重陽重劃區因屬重點開發地段，重陽派出所臨時辦公廳舍，每月租金計38萬元，每年需編列456萬元支付臨時辦公廳舍租金。

重陽派出所新建工程動土典禮由市長朱立倫、警察局局長胡木源、三重分局分局長李安淳及三重區區長劉來通主持，並邀請民意代表、貴賓及各界來賓觀禮。

朱立倫表示，這幾年共投入30億元經費用於警察廳舍改建，這次透過都市計畫變更，取得公有土地興建三重分局重陽派出所，預計將於明年7月底完工，8月就能夠進駐，相信重陽派出所經建完成後，對於整個地方治安及交通都可以有很大的改善，為警察同仁加油，讓新北更平安。

(中時 )