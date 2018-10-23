每天吸廢氣 台灣小黃運將3成肺功能異常

台灣胸腔重症加護醫學會今年與台灣大車隊合作進行公益篩檢，結果發現，近3成司機為可能罹患肺阻塞的風險群。鄭郁蓁攝影

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空氣汙染就是肺殺手！台灣胸腔重症醫學會今年為全台800多位小黃運將篩檢，發現近三成的運將都有肺功能異常，比一般人僅8%，高出三倍多，且其中2成肺阻塞者，根本沒有抽菸，醫生建議，除了有空汙時出門要戴口罩，開車時也應緊閉車窗。

肺阻塞不只是老菸槍才會有的疾病，台灣胸腔重症加護醫學會，今年與台灣大車隊合作，為851名司機做公益篩檢，結果發現，超過5成司機不知道什麼是肺阻塞；超過4成的司機有咳、痰、喘等症狀；2成7司機有肺功能異常，為可能罹患肺阻塞的風險群，其中，有2成有肺阻塞風險者，根本沒有抽菸。

一名80歲的張先生，過去當了40年的運匠，過去不僅是老菸槍，跑車更習慣將車窗打開，長期讓自己暴露在菸及汽機車汙染下，在12年前確診為肺阻塞，還一度因感染肺炎住院三次。現年65歲的賴女士，20年多年前出現氣喘，10年前確診為肺阻塞，從不吸菸的她，回想起可能因長年在公園汽機車停車場工作，長時間暴露汽機車廢氣，導致肺阻塞。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事、台大醫院內科部胸腔內科教授王鶴見表示，肺阻塞是因支氣管、肺泡長期發炎所導致的不可逆的呼吸道阻塞；最常見的症狀是喘，可能從爬梯喘惡化為走路都喘並伴隨咳嗽、有痰，並且這三種症狀會反覆出現，嚴重甚至可能導致呼吸衰竭死亡。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事、羅東博愛醫院醫療副院長兼內科部主任邱國欽表示，台灣民眾有肺功能異常的比率為8%，全球統計也在8%~10%之間，但司機卻明顯高於一般民眾，顯見空氣汙染危害。

邱國欽表示，吸菸、空氣污染、年齡，都是肺氣腫高危險群，建議運匠們最好戒菸、平時應讓車窗密閉、可在車上放置空氣清淨機，減少職業傷害。

邱國欽表示，秋冬季節，溫差、空污、呼吸道感染等都容易誘發肺阻塞，建議如有大於3周的慢性咳嗽，並伴隨喘、呼吸困難，如爬樓梯1至3樓，無法在1分鐘內順利完成，建議應立即就醫。

(中時 )

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