全台34處大規模崩塌點 水保局優先監測防災

2018年10月23日 13:03 中時 游昇俯

因應極端氣候變遷，短時強降雨造成山坡地崩塌，生命財產損失，農委會水保局擬建立大規模崩塌防災預警機制，水保局長李鎮洋表示，目前全台約有一千多處大規模崩塌可能地點，水保局已篩選出其中34處有人活動居住區域，將優先進行減災及監測研究，以確立大規模崩塌的成因。

水保局今（23）日舉辦「台菲坡地災害國際研討會」，邀請菲律賓、越南、澳洲及國內專家學者，針對坡地防災之觀測技術、決策應變等研究成果，互相交流。

李鎮洋表示，莫拉克風災造成小林村滅村事件，引起國內對氣候變遷下，短時強降雨所造成大規模崩塌災害的反思，希望對這種引發崩塌、堰塞湖、潰壩連續演變的複合型災害有所掌握，故從去年起，水保局已開始執行預算34億的「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」，以利未來建立大規模崩塌預警機制。

計畫包含針對敏感性地區，透過初步工程降低崩塌風險，但主要還是山坡地大規模崩塌因素的研究調查。李鎮洋說，台灣大規模崩塌潛在可能地點不少，遍布全台，約有一千多處，水保局將對其中有人居住34處地點，優先進行減災，監測山坡地的危險性及研究。

李鎮洋說，大規模崩塌須達到面積10公頃、深度10公尺、土方有10萬立方公尺以上的標準，這34處是以光學雷達（LIDAR）掃瞄地表有地層滑動、崩崖、裂縫等現象，經衛星影像判讀後再到現場觀察，所知可能發生的區域，但因科學證據未完整，範圍還不能確定，等研究成熟，建立預警機制，才會公告相關地點。

李鎮洋表示，計劃中將找出造成大規模崩塌的幾種因子，例如雨量、地質、地下水等，四年中還無法建立警訊發布機制，但希望得到初步結論，或許再一期研究就有機會。

(中時 )