《 環時》社評：美軍艦再過台海釋放什麼訊號？

友善列印
中時
李文輝

美國太平洋艦隊發言人北京時間22日晚說，美軍兩艘艦艇當天執行例行過境台灣海峽的任務，並稱此舉是「按照國際法」進行，表明美國對自由開放印度-太平洋的承諾。美方還表示，多艘大陸軍艦尾隨美船，距離被認為是安全的。大陸《 環球時報》23日社評指出，美國對陸施壓的領域逐漸變寬，大陸要適應這個態勢，提升與美博弈的能力。大陸既不能往後退，也不必搞「以攻為守」。最需要的是定力，它是主動性的源泉，也是在這個複雜年代國家安全的生命線。

社評指出，18日中美兩國防長剛在新加坡見面，被普遍認為緩和了兩軍關係。美艦隨後通過台灣海峽，傳遞出另外的資訊。

社評表示，美軍大概想傳遞以下資訊，一是宣示「航行自由」，二是鼓舞、安撫台灣當局，三是保持對陸施壓的姿態等等。

美艦以這種方式過台灣海峽雖然合法，但對大陸不友好，是一個挑釁動作，這樣的定性當屬實事求是。中方首先不能為此很生氣，同時要客觀評估美艦過台海對我們的危害程度，既不無動於衷，也不能將之看得太重，被美方牽制了。

社評強調，過去美國軍艦可以在大陸近海耀武揚威，但現在它們在台海等大陸近海的威風打了折扣，它們每次過來，都會被解放軍「護送」。這意味著美方也要承受中方這樣做帶給它的反向壓力，其軍艦過的不會太舒服。它的軍艦合法，大陸的軍艦更合法。

社評稱，美方這樣做，顯示其願意承受中美關係因此而增加的那部分互疑。中方會覺得它可能更頻繁地打台灣牌，以及搞各種挑釁。它則會往中方將會對美實施更強硬反制的方向上想。

總的來看，美國對華施壓的領域逐漸變寬，大陸要適應這個態勢，提升與美博弈的能力。大陸既不能往後退，也不必搞「以攻為守」。最需要的是定力，它是主動性的源泉，也是在這個複雜年代國家安全的生命線。美艦過台海時，了解地區內的種種複雜性，也清楚避免這一行動不過度載入過多資訊的重要性。現在是美方操控台當局，如果華盛頓搞過頭，就相當於直接扛起台海局勢的更多重量，自己要想清楚。

(中時 )

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