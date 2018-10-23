「怕胖團」開刀縮胃減30公斤 要歌迷好好到演唱會觀察

龐克樂團「怕胖團」為演唱會齊減30公斤。（圖／歪的音樂提供）

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中時電子報
／綜合報導

知名龐克樂團「怕胖團」下月25日將舉辦「2018．秋末．怕胖團－當你在最需要的時候演唱會」，幾個團員終於認真面對團名「怕胖」，透過縮胃開刀、營養口糧節食、健身等各種方式共減了30公斤，只為了有更好的體態站在舞台上，放話要歌迷到現場好好觀察。今年怕胖團在海內外有多場演出，但直到11月25日才在台灣辦屬於自己的專場，被問到演出時間大多集中在10至11月，怕胖團笑說：「只是因為胖子怕熱，這時間辦天氣比較涼。」此次演唱會他們將會曝光兩首全新單曲，團員們都非常喜歡，而他們在表演時團員互相吐槽、白爛的對話成為歌迷最愛看的怕胖團招牌特色之一。

怕胖團為了下月25日在台灣舉辦的演唱會，團員們一致有共識的實行「怕胖」計劃，四人在短短兩個月中用了各種方法，共瘦了30公斤，其中團員老外最胖時曾達到130公斤，透過開刀縮胃手術，共減了20公斤，團員打趣說，這30公斤裡有20公斤是他貢獻的。這次瘦身過程中歷經各種痛苦，尤其當大家在吃麥當勞套餐時，老外只能吃4塊雞塊，或表演單位準備豐盛便當，超級愛吃便當的團長閃亮因為節食只能望當興嘆，這些血淚也讓閃亮想到曾在海洋音樂祭大舞台，脫到只剩一條內褲表演，當下覺得很開心，事後看到照片完全後悔到現在，或許這些經歷之後會變成一首作品也不一定。

怕胖團擅長用直白與貼近生活的旋律與歌詞來創作音樂，這也是他們自身的態度與寫照。此外，這次怕胖團演唱會邀請到香港歌手Kandy糖妹一起演出，也會一起合唱。為什麼找糖妹？團員齊聲表示根本造福老外跟weeman，因為Kandy糖妹清新的形象是他們倆喜歡的類型，被虧「根本自肥」。

(中時電子報)

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