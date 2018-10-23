普悠瑪尤姓駕駛交保 情緒低落拒訪談

普悠瑪列車司機員尤姓男子今天清晨以50萬元交保。（李忠一攝）

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羅東聖母醫院公關部主任俞芳苓指出，普悠瑪司機尤姓駕駛從地院回醫院後，情緒受影響，完全封閉，拒絕外界訪談。（張穎齊攝）

普悠瑪司機尤姓駕駛今（23）日在宜蘭地院羈押庭坦承為提升列車動力，他在經過宜蘭大溪站後關閉自動防護系統（ATP），地院評議後裁定50萬元交保候傳。尤男稍早回到羅東聖母醫院病房內，針對是否情緒受到波動，院方表示，經過長時間問訊一定會有情緒，目前他完全封閉，禁止外界訪談互動。

針對普悠瑪出軌責任，深受外界輿論壓力的尤男在經過長達10多個小時問訊後，宜蘭地院今晨5時20分依業務過失致死罪判尤男以50萬元交保，隨後尤則回到醫院病房內。

針對尤男情緒是否有比較波動？羅東聖母醫院公關部主任俞芳苓表示，當下就馬上啟動身心科醫師及輔導師，為尤安排會診，同時也有協助他的家屬，目前尤除了醫護同仁，對於外界是全面禁止訪談與互動。

至於有輿論將責任指向尤男，俞芳苓回應，經過長時間問訊後，一般人都一定會有情緒，在這過程中，院方也持續與家屬保持聯繫。對於有沒有可能造成壓力創傷？俞表示，需要身心科醫師審慎評估。

俞芳苓說明，尤雖然未來幾天後就可以出院，在心靈部分不是靠住院就能完成醫療，往後還有漫漫長路，住院是治療外傷，身心科則負責後續門診追蹤，而尤男的外傷已經穩定，頭部撕裂傷也縫合，胸骨挫傷部份要靠藥物治療。

據了解，尤男回院後，原本院方要協助他心靈重建與慰藉，但在今早從地院出來後，被大批媒體嚇到，情緒頗為低落。

此外，聖母醫院指出，目前普悠瑪傷患中，在加護病房5位、普通病房4位，傷者中有的是親戚，為幫助傷患與家屬心靈復原，有安排精神科主治醫師郭約瑟來協助他們治療。

(中時 )

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