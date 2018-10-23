過關！中選會宣告「以核養綠」公投成案 將綁年底大選

2018年10月23日 13:10 中時 楊佳穎

「以核養綠」公投案敗部復活！中選會23日中午宣告，「以核養綠」補件連署查核結果確定過關，跨越連署門檻28萬1745人份，依法公告公投案成立，並予編號為第16案全國性公民投票案；再加上中選會日前已公告9項公投案成立，今年11月24日九合一選舉投票日，將有10項公投案與選舉同步舉行。

「以核養綠」公投案連署日前經戶政機關查對後，合於規定人數僅27萬9419人，與與成案門檻28萬1745份仍差2326份，成為10案中唯一未達標之公投案；中選會也在16日委員會議中決議，依規定通知提案領銜人於30日內補提連署人名冊。

中選會今則指出，提案領銜人黃士修於17日補提2萬3,251份連署書後，已於同日將連署書送往台北市、新北市、桃園市及新竹縣之戶政事務所依法查對；而截至今日中午彙整查對結果，連署人數為1萬4891人，刪除不符規定1656人後，共1萬3235份連署書合格，進一步加總後「以核養綠」案已合於規定人數為29萬2654人，達《公投法》規定之連署人數門檻，確定成案。

黃士修今日上午也搶先發佈採訪通知，強調「以核養綠」團隊有絕對信心，查對合格的數字一定超過2326張、達到成案門檻，且團隊無論如何都會對中選會審查結果作出回應，並將說明下一步行動。

(中時 )