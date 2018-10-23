過年出遊搶便宜 台中旅展周五登場

「2018台中國際旅展」26日將登場，不但有國內外旅遊優惠，現場也推出超低價餐券。(林欣儀攝)

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「2018台中國際旅展」為招攬人氣，現場推出抽獎活動，有機會獲得東京機票。(林欣儀攝)

今年農曆春節有9天假期，為方便民眾規畫出遊行程，為期4天的「2018台中國際旅展」將於26日在台中國際展覽館展開，國內旅遊包括近幾年流行部落探索、農村社區深度導覽等套裝旅遊；想趁春節連假出國度假也可趁早搶便宜。

受國民年金縮水、大環境不景氣等因素影響，今年國內旅遊市場萎縮，為提振國內旅遊，業者指出，包括義大遊樂世界、東勢林場遊樂區等都推出套裝旅遊專案，而行政院農委會水土保持局南投分局也推出農村小旅行，其中「彰投雲嘉社區體驗票券」原價500元、旅展下殺200元起。

此外，部落行程近幾年超夯，主辦單位表示，有業者推出宜蘭樂水部落、新竹司馬庫斯、苗栗達拉灣部落及台中裡冷部落、南投武界部落等行程，原價每人4500、旅展下殺3480元，讓民眾體驗部落獨有的編織、狩獵、溪釣及節慶慶典。

國外旅遊方面，主辦單位指出，因應過年有9天連假，歐洲、澳洲等長途旅行今年應該會受消費者喜愛，歐洲部分在旅展預定約可較春節價格便宜1萬至1萬5千元、澳洲6日遊的價格更可砍對半，是搶便宜的好時機。

主辦單位強調，最近很夯的日本東北樹王樹冰4日遊、旅展下殺2萬3900元，若是元旦想來個短期旅程，也可選擇到香港感受跨年氣氛，業者特別推出5999元優惠、且第2人半價，這次旅展共有近百家業者、250個攤位展出，邀民眾來搶便宜。

(中時 )

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