尋得熱蘭遮市地籍繪側清單　中研院揭荷治唐人街廓史

2018年10月23日 13:36 旺報 李侑珊

中央研究院臺灣史研究所23日舉辦「大員港市的空間與治理」國際工作坊，公布「熱蘭遮市地籍表」研究發現。（中研院提供）

荷蘭國際遺產活動中心研究員門諾‧廉斯卓（Menno Leenstra)。（中研院提供）

中研院台史所研究團隊找到距今400多年前的「熱蘭遮市地籍繪側清單」，並以此構思一份復原草圖，其中包括荷蘭統治台灣時期的市鎮測繪圖、街廓布局、最早登記有案的唐人與荷蘭居民的姓名，還有整個市鎮的布局，揭開台灣最早市鎮地籍圖原貌。

中央研究院台灣史研究所23日舉辦「大員港市的空間與治理」國際工作坊，公布「熱蘭遮市地籍表」研究發現；荷蘭國際遺產活動中心研究員門諾‧廉斯卓（Menno Leenstra），從阿姆斯特丹市政檔案找到這份早已認定佚失的市鎮地籍測繪清單，並還原草圖。

台灣最早設立的城市在臺南市，1624年荷蘭人在大員(今安平)建造熱蘭遮城。

廉斯卓表示，史料出土過程可謂輾轉且曲折。1643年3月3日，荷蘭東印度公司商務員尼卡修斯‧德‧侯賀（Nicasius de Hooghe）由大員長官任命，前往測繪所有房舍與地產的面積，並加以登記，以為日後抽取稅款的依據。1647年1月，德‧侯賀帶著妻子與兩子離開臺灣，欲舉家返回故鄉阿姆斯特丹的途中遭難，僅幼子安東尼倖存。安東尼返抵荷蘭後，交由親叔叔羅麥‧德‧侯賀（Romeyn de Hooghe）及公證人賽巴斯提安‧凡得彼(Sebastiaan van der Piet)一同監護。

廉斯卓從公證人凡得彼所保留的德‧侯賀家族檔案中，發掘出記載他們在台生活的種種相關文獻；包括了這份早先已認定佚失的市鎮地籍測繪清單。

中研院臺史所表示，熱蘭遮市被熱蘭遮城所環護，成立距今近四百年前，自1624成立後三十年間，發展為具備如市政廳、秤量所、醫院、市場、孤兒院乃至於婦女矯治所、公共墓地等公共設施，且秩序井然，饒具規模的海港市鎮；但目前對於其街廓、住宅真實的格局，與內部不同族群人口混居的情況，仍瞭解有限。

「熱蘭遮市地籍表」的發現，是繼「熱蘭遮城日誌」史料研究翻譯後，又一批荷蘭時期的台史研究資料出土！而根據熱蘭遮城日誌，已詳細證實當時稱為福爾摩沙的台灣島，乃是17世紀主要的國際貿易的中心之一，地位重要。

據中研院台灣史研究所助研究員鄭維中初步研究，唐人居民中最活躍的分子，並非直接由福建移居而來，而是那些在荷蘭東印度公司勢力開始興起時，在東南亞各地與荷蘭人合作的海外唐人。他並指出有相當數量的房舍，是由少數唐人與荷人所有，可能是租賃給僑居的商人使用。

成功大學建築系助理教授黃恩宇復原的市鎮測繪圖內容，也別具意義，展現市鎮由數條主要街道構成的街廓佈局。

黃恩宇透過研究發現，今日台南平老街區，仍然符合17

世紀街道的佈局，但這些街道寬度大多較原始佈局稍窄，這是早期的荷蘭市鎮與中國市鎮都具備的特徵，與現存日耳曼土地測量師卡斯巴‧司馬爾卡頓（Caspar Schmalkalden）1648年所繪製的圖形對照，幾乎完全符合。此復原圖精確繪出個別家屋地塊的形狀大小、街廓方向尺寸，對於日後進行考古發掘規劃將提供有力根據。

(旺報 )