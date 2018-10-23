活動結束才收到過期公文 議員批嘉市府：螺絲掉滿地

嘉義市衛生局21日舉辦「逆齡人生 嘉有喜食」成果發表，活動結束隔天，多位議員才收到活動通知的公文，挨批螺絲鬆了！（呂妍庭翻攝）

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嘉義市衛生局21日舉辦「逆齡人生 嘉有喜食」成果發表，活動結束隔天，多位議員才收到活動通知的公文，挨批螺絲鬆了！（呂妍庭翻攝）

嘉義市衛生局21日舉辦「逆齡人生 嘉有喜食」成果發表，結果活動結束隔天，多位議員才收到活動通知的公文，讓議員們感到錯愕。議長蕭淑麗直指類似烏龍已不是第一次，今23日與多位議員同聲批評市府螺絲掉滿地，讉責市長涂醒哲領導無方，部屬行政怠惰，議員鄭光宏更質疑，某些活動只通知特定議員及候選人，是否已違反行政中立？

蕭淑麗說，公文送達時間是22日，但是活動時間是21日早上80點半在垂楊國小活動中心舉辦，「市府行政效率要好好檢討」。鄭光宏也說，該活動的公文他22日才收到通知，但事實上市府舉辦許多活動，他都沒有收到通知，而是在媒體報導後才得知，讓他訝異的是，卻有其他議員同事被通知出席，讓他覺得市府「大小眼｣。

議員黃秋澤說，如果市府不歡迎議員參加活動，可以不要發文，但是花錢寄公文，卻是過期活動通知，真是浪費公帑！黃秋澤說，涂醒哲已擔任市長3年10個月，「都快卸任了，還是沒有進步！」，直指市府行政效率差，涂市長要負最大責任。

另外，市議會秘書長李佩玲也說，文書流程管理作業規範第51點規定，最速件公文處理時限為1日，即使是普通件也只需６日，但15日市議會以最速件發文市府，希望建設處提供問政相關資料，至今超過一星期，建設處尚未回函，究竟公文卡在哪裡？

李佩玲說，依據嘉義市政府暨所屬機關公文處理時限暨逾限懲處作業規定第一點第五項，公文處理對逾期待辦之案件，經催辦仍未辦理者，由各機關公文管制單位按情節簽陳首長核定相關人員申誡以上處分，情節重大者專案議處。李佩玲表示，25日臨時會即將召開，建設處是否故意拖延？或是真的行政效率差？不得而知。

黃秋澤認為，公文逾期需要懲處，但懲處對象均為最基層的承辦人員，難道長官都沒有拖延、不需要負責任嗎？如果是「長官拖延，讓小職員背過」，他無法接受！黃秋澤呼籲涂醒哲，好好管理市政府，上緊發條，不要拖垮市府的整體施政績效，此非市民之福。

(中時 )

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