台科大國手學生海外參賽 教育部一人至多補助50萬

台科大國際技能競賽國手學生，在教育部海外精進計畫支持下赴海外精進專業技術。教育部次長姚立德(第三排左六)、台科大校長廖慶榮(左五)出席成果展。（台科大提供）

友善列印
旺報
國際技能競賽砌磚職類優勝，台科大營建系周承誼，向英國砌磚專家Dr. Lynch學習英國傳統的砌磚工法及磚雕藝術。（台科大提供）

國際技能競賽是全世界最大的技術及職業比賽，台灣每屆選派超過40名選手參賽，其中多數為台科大的國手學生，教育部每人最多補助50萬元，國手們到國外公司實習體驗異國職場，或是向國際頂尖大師上課學習，培養外語能力並且將技術帶回台灣。

每兩年舉辦一次的國際技能競賽，吸引全世界上千名頂尖好手參賽，競賽職類包括電子、綜合機械、CNC車床、資訊網路設計、家具木工、花藝、珠寶、砌磚等51種專業技術。

為鼓勵台灣學子赴海外參加國際技能競賽，教育部「技專校院國際技能競賽選手海外精進計畫」提供補助給曾參加國際技能賽的學生赴海外進修，每人最多補助50萬元，國手們到國外公司實習體驗異國職場，或是向國際頂尖大師上課學習，培養外語能力並且將技術帶回台灣。

台灣代表團在上一屆國際技能競賽中獲得4金1銀5銅27優勝的佳績，其中台科大共有29位國手，共拿下2金1銀2銅16優勝，由台科大培訓的電子職類更創紀錄連三屆奪金。

第44屆國際技能賽電子職類金牌、台科大電子系學生蔡喻至，前往德國多特蒙德工業大學(TU Dortmund)實驗室交流。蔡喻至以訊號處理大量的蒐集資料，和德國學生交流訊號處理與程式分析資料技術，並開發一款為公車設計的環境感測裝置，這裝置可以分析車內溫度、二氧化碳等資訊，還能開啟通風系統以及給予降溫等指令。

學習國際新進的工業4.0智慧製造技術！台科大應用科技學程四年級的王玳紳，曾在43屆國際技能賽奪下機電整合職類銀牌，為深入學習業界最新的工業4.0相關技術，前往位於新加坡的自動化科技領導商FESTO研習，學習智慧製造系統的操作與軟體編寫，獨立完成整套智慧化生產系統。

教育部政務次長姚立德致詞時說，教育部希望優秀的國際技能競賽選手，透過國手保送進到大學之後能更進一步的精進技術，透過這個計畫除了讓原有的技術更好，拓展海外經驗，也打造出自信出來，對未來有更多的發展空間，很高興看到同學們信心滿滿，成果豐碩。

台科大校長廖慶榮表示，技優國手學生們各個身懷絕技，即使在國際技能賽結束後還是不間斷地學習，才不枉費之前長時間準備國際賽的訓練。持續精進自我技術能力，到世界各地和不同領域的大師學藝，甚至到國際頂尖的公司上課實習，對國手學生們來說，都是相當難得的學習機會。

(旺報 )

尋得熱蘭遮市地籍繪側清單　中研… 大內公所與企業攜手合作 提升地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。