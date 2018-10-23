台科大國手學生海外參賽 教育部一人至多補助50萬

2018年10月23日 13:37 旺報 李侑珊

國際技能競賽砌磚職類優勝，台科大營建系周承誼，向英國砌磚專家Dr. Lynch學習英國傳統的砌磚工法及磚雕藝術。（台科大提供）

國際技能競賽是全世界最大的技術及職業比賽，台灣每屆選派超過40名選手參賽，其中多數為台科大的國手學生，教育部每人最多補助50萬元，國手們到國外公司實習體驗異國職場，或是向國際頂尖大師上課學習，培養外語能力並且將技術帶回台灣。

每兩年舉辦一次的國際技能競賽，吸引全世界上千名頂尖好手參賽，競賽職類包括電子、綜合機械、CNC車床、資訊網路設計、家具木工、花藝、珠寶、砌磚等51種專業技術。

為鼓勵台灣學子赴海外參加國際技能競賽，教育部「技專校院國際技能競賽選手海外精進計畫」提供補助給曾參加國際技能賽的學生赴海外進修，每人最多補助50萬元，國手們到國外公司實習體驗異國職場，或是向國際頂尖大師上課學習，培養外語能力並且將技術帶回台灣。

台灣代表團在上一屆國際技能競賽中獲得4金1銀5銅27優勝的佳績，其中台科大共有29位國手，共拿下2金1銀2銅16優勝，由台科大培訓的電子職類更創紀錄連三屆奪金。

第44屆國際技能賽電子職類金牌、台科大電子系學生蔡喻至，前往德國多特蒙德工業大學(TU Dortmund)實驗室交流。蔡喻至以訊號處理大量的蒐集資料，和德國學生交流訊號處理與程式分析資料技術，並開發一款為公車設計的環境感測裝置，這裝置可以分析車內溫度、二氧化碳等資訊，還能開啟通風系統以及給予降溫等指令。

學習國際新進的工業4.0智慧製造技術！台科大應用科技學程四年級的王玳紳，曾在43屆國際技能賽奪下機電整合職類銀牌，為深入學習業界最新的工業4.0相關技術，前往位於新加坡的自動化科技領導商FESTO研習，學習智慧製造系統的操作與軟體編寫，獨立完成整套智慧化生產系統。

教育部政務次長姚立德致詞時說，教育部希望優秀的國際技能競賽選手，透過國手保送進到大學之後能更進一步的精進技術，透過這個計畫除了讓原有的技術更好，拓展海外經驗，也打造出自信出來，對未來有更多的發展空間，很高興看到同學們信心滿滿，成果豐碩。

台科大校長廖慶榮表示，技優國手學生們各個身懷絕技，即使在國際技能賽結束後還是不間斷地學習，才不枉費之前長時間準備國際賽的訓練。持續精進自我技術能力，到世界各地和不同領域的大師學藝，甚至到國際頂尖的公司上課實習，對國手學生們來說，都是相當難得的學習機會。

(旺報 )