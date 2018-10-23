砍掉他們的手指！外媒爆沙國組老虎小隊專殺異議份子

2018年10月23日 13:34 中時電子報 吳映璠

異議份子下場悽慘！外媒再踢爆沙烏地阿拉伯一年前成立50菁英特工組成的「老虎小隊」，專門秘密處決境內外異議份子，手段多樣，還包括注射愛滋病毒在目標體內，而卡舒吉一案則是該組織第一起於境外刺殺成功的行動。

獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）再次踢爆！根據熟悉沙國特勤運作的消息人士稱，沙國已在一年前成立專門秘密剷除異議份子的50人特勤小組，並取名為「老虎小隊」（Firqat el-Nemr, or Tiger Squad）。

報導指出，該小隊找來沙國特勤單位、軍隊各領域頂尖好手，目標是秘密除掉境內外異議份子，避免引起「媒體、政治人物及國際社會關注」，報導也指出老虎小隊手段五花八門，除了製造「車禍」、「火災」等意外事件，甚至在目標體內注射愛滋病毒或是其他致命病毒。去年11月前任王儲穆克林親王（Prince Muqrin bin Abdulaziz）的兒子、同時也是阿西爾省（Asir province）副省長的穆克林王子（Mansour bin Moqren）搭乘的直升機墜毀在沙國與葉門交界處，以及今年10月初麥加法院主席蘇里曼（Suliman Abdul Rahman al Thuniyan）意外於醫院中喪命，據信都是老虎小隊所為，消息人士稱穆克林王子在搭乘直升機逃亡國外時，遭到另一架直升機發射飛彈墜機而亡。

報導稱老虎小隊宣誓效忠王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），王儲更親自挑選5名重要親信進入該組織，其中被指在卡舒吉謀殺案中擔任首腦的穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutrib）就被形容為老虎小隊的骨幹，另外外媒披露涉及卡舒吉案的15名嫌疑人當中，還有另外兩名據信也是小隊成員，包括阿薩哈尼（Muhammed Saad Alzahrani）以及哈比（Thaar Ghaleb al-Harbi）。這名消息人士表示：「王儲親自挑選親信進入小組，目的是直接監視這些暗殺行動。」

卡舒吉案則是該小隊第一起境外成功達成任務的刺殺行動，此前小隊曾鎖定留學加拿大的異議份子阿卜杜勒阿齊兹（Omar Abdulaziz），原本計畫引誘他到當地領事館後將他殺掉，不過阿卜杜勒阿齊兹最終拒絕前往，導致行動失敗。

這名消息人士更指出卡舒吉遭肢解後，特勤人員將他的手指頭帶回利雅德當作物證，更透露王儲穆罕默德常說「要砍斷每一個批評他的異議份子的手指」。

(中時電子報)