台北》普悠瑪怪馬英九 周玉蔻邀羅智強上節目被嗆16字

資深媒體人周玉蔻。 (本報資料照片)

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中時電子報

台鐵普悠瑪發生重大意外，造成18死187傷，在一片憂傷氣氛中，民進黨立委段宜康跳出來質疑前朝馬英九總有責任，資深媒體人周玉蔻也在廣播節目表示有必要對馬英九進行責任追究。台北市議員參選人羅智強在臉書表示，自己婉拒了周玉蔻的節目邀約，並回她「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，沒齒不忘！」並說連和她同台，都覺得髒了自己相信的理念！

普悠瑪列車翻覆，造成重大傷亡，肇事原因仍在調查中，不過卻開始有名嘴、民進黨將責任推給前朝。周玉蔻今早說，過去段宜康、廖國棟曾就台鐵採購普悠瑪一事提出質疑。她認為，馬英九的人為錯誤操作，才導致普悠瑪設計上最大的弊端，質疑馬任內為完成普悠瑪在花東地區疏運，進行了那些無心的妥協，造成普悠瑪只要轉彎一加速就會離心力崩潰，認為有必要對馬英九進行責任追究。

台北市議員參選人羅智強曾擔任過馬政府時期的總統府發言人及副秘書長，他方才在臉書說，昨晚，周玉蔻的節目邀約我，我淡淡回了：「不用，謝謝！」周接著打電話給我，我沒接，她再傳訊給我，向我解釋她只是轉述媒體報導（普悠瑪牽拖馬英九），不是她的評論。

羅智強表示，自己回周玉蔻16個字：「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，沒齒不忘！」並公開嗆「周玉蔻，妳少來惺惺作態！我不會去上妳的節目！我連和妳同台，都覺得髒了自己相信的理念！」

(中時電子報)

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