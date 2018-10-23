高鐵假期線上旅展 即日起開跑

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今年全台最大旅展─台北國際旅展11月底登場，台灣高鐵(2633)宣布，自即日起至12月14日，搶先推出「高鐵假期線上旅展」，特別規劃14款「買車票送住宿」行程，只要以高鐵「台北-左營」或「台北-台南」來回票價，就可享飯店住宿一晚。

台灣高鐵推出「五星饗宴-免費升等住套房」專案，精選5間五星級飯店，只要標準房價格，就能享受升等入住套房禮遇。此外還有「旅展限定版一日豐富行」、「台中花博」、「銀髮族專案」、「假日不加價」等優惠方案。

高鐵指出，「買車票送住宿」專案精選14家台北、台南、高雄、墾丁地區飯店，包括墾丁凱撒、高雄義大天悅、台南和逸及台北凱達等高級飯店，只要高鐵「台北-左營」來回票價2,980元或「台北-台南」來回票價2,700元，就能享受飯店住宿一晚加交通接駁。「五星饗宴-免費升等套房」專案則搭配台北、台南、高雄地區共5家五星級飯店，旅客只要支付標準房價，即可免費升等套房，盡享尊榮禮遇。

「旅展限定版一日豐富行」共有5條最受歡迎的行程，所有行程均贈送午餐，每個行程僅有4梯次，高鐵表示，配合今年台中觀光盛事「2018台中世界花卉博覽會」舉辦，同步推出「台中花博」專案，規劃2條一日遊行程及8家配合飯店，要當日來回或過夜深度旅遊；「銀髮族專案」規劃1條一日遊、2條二日遊行程，「假日不加價」專案配合5家北、中、南飯店，讓老人家、上班族玩得輕鬆無負擔。

(工商 )

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