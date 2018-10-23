陸生偷同鄉錢遭逮 疑有偷竊癖：偷竊讓我有快感

2018年10月23日 13:44 中時 胡欣男

遭同鄉同學偷竊的陸生，感謝警方將竊嫌移送法辦。（胡欣男翻攝）

輔大張姓女陸生疑有竊盜癖，經常對同樣來自浙江的同學行竊，同鄉起疑卻苦無證據，日前同學聚餐吃火鍋，同鄉刻意記下皮夾內鈔票的編號，果不其然，張姓女陸生又趁隙動手行竊，同鄉報警逮人。張嫌供稱，自己並不缺錢，但偷竊會讓自己有快感，覺得很刺激。訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，就讀輔大的4名陸籍學生，因都來自大陸浙江省，生活上相互照顧，時常相約出遊、吃飯，感情不錯。然而從9月起，金姓學生記帳發現皮夾現金無故短少，當時並未起疑，但日後4人出遊時，除23歲張姓女子外，其他3人陸續都發現財物遭竊，3人開始有戒心。

上周日，4人再度相約至北市農安街的火鍋店用餐，金姓學生懷疑張姓女同學又會偷錢，決定智扮「柯南」逮人，出門前先記下皮夾裡的紙鈔編號，用餐時金姓等3名學生離開座位拿飲料，金返回座位，發現皮夾現金短少新台幣3000元，立即報案。

中山警分局圓山派出所員警到場，金姓學生懷疑張女偷竊，警方徵得張女同意，從其皮夾取出現金，發現其中確有金姓學生記錄的3張千元鈔票，因金清楚唸出鈔票編號，張女見無可抵賴，俯首認罪。

張女供稱，每月父母都會從大陸匯款新台幣2萬元作為生活所需，自己不缺錢，但因竊取過程，能產生刺激的快感，所以才會不斷地對友人行竊。她也坦承，之前曾在學校游泳池畔偷同學財物，但同學並未報案。

(中時 )