狗狗驚魂記！卡百斤冰箱底聲聲哀號

小狗被壓在冰箱底下。（徐養齡翻攝）

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中時
小狗被壓在冰箱底下，露出一條腿。（徐養齡翻攝）
警消到場救援。（徐養齡翻攝）
小狗順利被救出。（徐養齡翻攝）

「救命喔！」新竹市1名婦人22日焦急報案，指她的寶貝狗兒被壓在冰箱底下，有「立即性危險」，警、消到場後，動員4名彪形大漢，合力將冰箱扛起，狗兒一溜煙沖出來，全身毫髮無傷，才讓婦人破涕為笑。

警、消指出，22日清晨6時許，勤指中心接獲1名婦人報案，語氣倉促說「快來救我的狗」，指愛犬因不明原因鑽到冰箱底下，電話中還特別強調有「立即性危險」，請警方盡速搶救她的寶貝狗兒。

警方據報趕抵，發現狗兒卡在餐飲用中大型冰箱底下，因體型關係動彈不得，經聯絡消防隊支援，到場勘查環境後，出動4名壯漢消防員將重達百餘公斤的冰箱抬起，墊上木樁，總算將狗兒救出，粗估受困時間約半小時。

警消表示，婦人一早下樓時，發現愛犬不見蹤影，冰箱底下傳出狗兒哀號聲，她蹲低一看，發現狗兒被卡在縫裡，全身動彈不得，她試圖伸手去抓，但怕傷了愛犬不敢太用力，最後只好報案求助。

看到愛犬毫髮無傷逃出，飼主如釋重負，並一一向警、消人員們道謝，調皮的狗兒因是幼犬，好奇心強，才會糊里糊塗鑽進冰箱底下玩耍，獲救後開心地在屋子裡跑上跑下，結束一場驚魂記。

(中時 )

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