彰化》黃文玲持公文具名檢舉 要求彰縣府查大統長基黑心門神

2018年10月23日 13:50 中時 謝瓊雲

黃文玲（左）強調檢舉指控有所憑據，並出示相關文件佐證。（謝瓊雲攝）

黃文玲帶著公文與相關佐證文件，要求彰化縣政府依法徹查大統長基生產黑心燕麥片的事件。（謝瓊雲攝）

無黨籍彰化縣長候選人黃文玲，23日上午手持公文到彰化縣政府，公開要求縣長魏明谷徹查大統長基黑心燕麥片事件及其門神。魏明谷回應為了捍衛食安，將秉公依法行政、請相關單位盡快回覆陳情內容，他也呼籲王惠美本人應盡快出面說清楚講明白，否則當民代就關說、當上縣長就包庇，那還得了？

對於連日來黃文玲的指控和魏明谷的喊話，王惠美競選總部已不願再流於口水戰，僅簡單表示，該說得之前都已經說過了，謝謝大家關心。不願再多做回應。

黃文玲連日來緊咬王惠美收受政治獻金、為生產黑心油的大統長基公司關說，為了向魏明谷當面陳情，黃文玲上午9點就與團隊成員，來到縣府一樓中庭等待，魏明谷原訂9點半出席社會處與弘道老人基金會合辦的宣傳記者會，卻遲到近20分鐘，最後讓黃文玲在電梯口「堵」到人。

黃文玲拿出相關文件佐證，強調是以新事證具名檢舉，她說大統長基公司2013年向財團法人醫藥工業技術發展中心申請將「大統鮮味澳洲大燕麥片」登記為健康食品，反遭藥技中心查驗發現其2006至2009年間原料，並非來自澳洲，而是向國內供應商所採購，並未審核通過。

之後大統長基再重新從澳洲進口燕麥片，高振利請王惠美向藥技中心關說，讓其公司重做檢驗；實際上大統燕麥片在之前早已賣了好幾年的黑心燕麥片，大統長基公司不僅賣黑心油、更有賣黑心燕麥情事，要求縣府一周內查出結果。

衛生局長葉彥伯表示，大統長基當年遭勒令停業，所有產品當時也已被全數銷毀，無法再查驗；此次事件牽涉進口的健康食品，主管單位權責在中央，若當事人具名檢舉，將依政府受理民眾檢舉案件流程，移請中央衛福部食藥署處理。

(中時 )