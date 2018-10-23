板橋妙雲宮捐贈住宅用火災警報器 守護居家安全

2018年10月23日 13:46 中時電子報 吳家詮

消防局黃局長德清表示，藉由此次捐贈代表新北市民由衷感謝板橋妙雲宮，消防局將優先協助安裝住宅用火災警報器於獨居老人、身心障礙患者等。（吳家詮翻攝）

為降低住宅火災傷亡事件的發生，新北市板橋妙雲宮捐贈「住宅用火災警報器捐贈典禮」一批，由消防局黃局長德清代表受贈。

板橋妙雲宮是一座以宣揚道教宗旨為目的廟宇，位於板橋區重慶路、館前東路、公園街五路交會口，經勘定匯集五路財神靈氣，特別重視社會服務與辦理慈善事業，救濟地方貧苦大眾，對於地方上之任何公益活動，亦從不落後於人，總是積極參與。本次妙雲宮捐贈650顆住宅用火災警報器予新北市消防局，期能幫助更多避難弱勢族群及需要幫助的家庭。

新北市政府消防局黃局長德清表示，藉由此次捐贈代表新北市民由衷感謝板橋妙雲宮，消防局將優先協助安裝住宅用火災警報器於獨居老人、身心障礙患者、高風險家庭、低收入戶等弱勢族群，以及狹小巷弄等火災潛勢區域，期許讓住宅用火災警報器發揮最大效用，讓火災發生之初能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失，守護新北市每一個家庭。

他說，火災具有不定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。因此，越早發現火災，就能越早逃生或是初期滅火，減少生命財產之損害，而社區大樓本身就已設置火警警報設備，反而是台灣最多數人居住5樓以下的公寓建築物並未設置，而住宅用火災警報器就是專門使用在公寓建築物中，安裝簡單、價格便宜，又能於偵測到火災發生時發出高音量警報聲，提醒住戶火災發生，立即進行逃生或滅火。本市亦有多起住警器成功作動案例，有效的提醒住戶應變，防止人命傷亡。

(中時電子報)