競選總部改辦祈福大會 韓國瑜大讚蔡武宏大愛胸襟

國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

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中時電子報
綜合報導

國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏競選總部今(23)早舉行「天佑台灣祈福大會」，這是為普悠瑪翻車重大災難而舉辦的全國第一埸祈福大會。包括市長候選人韓國瑜、黄復興黨部主委金恩慶上將、前立委林國正、立委黄昭順、多位同黨議員候選人、以及超過2千名鄉親擠進會埸，在蔡宗勳等牧師帶領下，以詩歌、默哀、祈禱等儀式為傷亡者祝禱、集氣，現場氣氛莊嚴肅穆，沒有絲毫選舉味。

韓國瑜表示，今天原本是蔡武宏競選總部及軍榮眷之友會成立大會，因為發生普攸瑪號重大災難，各地紛紛暫停競選活動，他對於要不要出席這埸活動也很天人交戰。韓國瑜指出，當他得知蔡武宏總部在投入可觀的心血籌備工作後，因普悠瑪意外災難，而緊急決定把總部成立改成祈福大會，讓他非常感動。韓國瑜說:「蔡武宏放下一己得失，展現大愛精神，這種寬大、無私的胸襟，讓我非常感動、佩服。」韓國瑜當場流利無礙的背誦般若波羅蜜心經全文，迴向給傷亡者，讓與會者為之動容。

國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

蔡武宏表示，我們今天決定把競選造勢改成祈福大會，這是基於同胞愛、義無反顧的事。我們在這裡，為18位不幸死亡的同胞哀悼，也希望大家共同集氣、為190個受傷的同胞祈福。我們希望死亡者安息，也祝福受傷者早日康復，更祝禱台灣不要再有災難發生。

在祈福大會後，蔡武宏指出，目前台鐵成為眾矢之的，和其他交通系統比較台鐵相對弱勢，得不到政府的關愛眼神和資源挹注，但却是一般庶民的主要交通工作。在普悠瑪不幸災難發生後，蔡武宏除了強烈要求交通部長吳宏謀扛起責任外，也呼籲小英政府重新檢討前瞻計畫及預算分配，他主張應優先删除門面式、淺碟式的計畫預算，而在庶民經濟、庶民交通上做出更多努力，才能真正照顧大多數平民百姓生活。

(中時電子報)

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