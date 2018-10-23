川普口水戰！擬減中產階級10％稅拚選票

美國總統川普為期中選舉端出牛肉，打算幫中產階級減稅10%。(圖/美聯社)

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中時電子報
何宜玲

美國期中選舉的時間越來越逼近，川普也跟著緊張起來。就在民主和共和兩黨選戰打得火熱之際，川普也宣布將兌現為中產階級減稅10%的提議，奮力一搏。只是目前美國國會正值休會期間，國會議員也在打選仗，根本無暇理會川普的提案。因此，這項裨益美國中產階級的減稅方案恐怕只會淪為口水戰，讓川普無法兌現的承諾再添一樁。

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根據《市場觀察》(Market Watch)報導，美國總統川普為了幫所屬的共和黨大力催票，打算針對中等階級提出一項減稅10%的新政策。這是川普曾向德州選民承諾的一項方案。眼看下月6日的期中選舉日期逼近，川普打算利用兌現減稅的承諾，吸引更多選民的目光。

如果這項減稅方案成功執行的話，美國國庫收入預計減少869億美元(約新台幣2.7兆元)的進帳。

這項新政將不適用於美國企業和富人。川普為了吸進更多共和黨的選票，更主張這項針對中產階級的減稅政策能在期中選舉之前生效。

但是《財富》(Fortune)報導，目前唯一的麻煩是目前美國國會根本沒有開會，國會領導人也沒有收到任何起草內容。白宮紀錄則指出，川普政府可能在未來1-2周，提出相關決議。並在期中選舉之後的國會期間，就開始討論如何實施減稅的具體問題。

(中時電子報)

文章來源：rump Today: President floats middle-income tax cut as he vows to slash aid to Central America

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