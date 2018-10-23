高雄》陸網友辦網投票 韓國瑜讓人超意外

2018年10月23日 14:24 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

大陸網友在知名論壇發起對高雄市長選舉投票。(圖／截自天涯論壇)

民進黨臺北市議員高嘉瑜日前上政論節目稱，國民黨高雄市長候選人韓國瑜先前沉寂一時，近期網路聲量卻突然大漲，她提到可能有大陸網路力量企圖影響臺灣政治。對此，有大陸網友就在網路發起對高雄市長選舉投票，投票結果顯示，陸網友一面倒支持民進黨候選人陳其邁，著實令人驚訝。

先前有大陸網友在大陸知名《天涯論壇》發文，稱高嘉瑜其實並不是很愛民進黨，當民進黨上下一致批判柯P時，這在她支援柯P的立場可以看出。高嘉瑜只是披了塊民進黨的招牌而已。遊走於淺藍、淺綠、中間階層。

近日又有網友發文稱「高嘉瑜說咱們幫助韓國瑜帶風向」，該網友於是在天涯論壇《臺灣風雲版》發起投票，截至發稿時間，總計有550人投票，陳其邁支持率79%(435票)，韓國瑜支持率20%(115票)，投票結果顯示，雙方差距懸殊。

至於為何支持陳其邁？有網友認為，支持民進黨原因是因為，國民黨再上臺的話，又只會騙取大陸給好處，再轉身罵人，「大家為啥支持陳，不就是希望快點法理臺獨，就有理由梧桐嘛」，另名網友希望，「高雄水果不要來大陸，我們海南水果不會差」。

這篇貼文也引來不少網友留言，「陳其邁加油！」、「支持民進黨再幹4年」、「支持冥盡黨！」、「支持陳其邁，陳其邁當高雄市長，絕對會把高雄的海產品賣到全世界。」、「高雄人千萬不要讓禿子當選」、「不支持韓國瑜」、「雞麥！凍蒜！」

(中時電子報)