吳澤成證實翻車時ATP關閉 為何關閉待釐清

2018年10月23日 14:16 中時 郭建伸

檢調初判普悠瑪翻車事故是列車超速，且ATP呈關閉狀態。綠委洪宗熠今在院會質詢時問召集調查的政委吳澤成，ATP關閉是否為事故主因？吳澤成說，當下ATP沒有作用，但還需要進一步調查；速度超過產生翻車是比較明確，至於原因還需進一步釐清。

洪宗熠追問，所以證實自動防護系統是關閉的？吳澤成說，正常開啟ATP的話，若列車超過該有的速度，應該會自動減速，「顯然這部分沒有發揮自動保護」，但到底人為關閉還是機械因素，還要釐清。

至於是否能在3天內通車內恢復雙線通車？賴清德強調，原本規劃的搜救、修復鐵軌都有如期完成，達成蔡英文總統說的3天內雙線通車沒有問題，目前有接駁車、加開民航機作為協調。

藍委孔文吉質詢時問，普悠瑪調查報告還沒出來前，該如何確保民眾行車安全？

交通部次長王國材說，過去普悠瑪在彎道的時速是75公里，現在已降到40公里，這週將進行普悠瑪電聯車特檢，包括機械、電器、ATP、電箱等都會檢查，共有18輛普悠瑪在周日前完成檢測。

此外，孔文吉也問賴清德，是否有考慮重新分配前瞻計畫中的軌道建設中，讓東、西部交通可以平衡？賴說，不管哪一黨執政，對蘇花改都有投入經費，確保在公路運輸上的安全；在鐵路方面，花東鐵路電氣化跟雙軌也都有在推動，部分是用前瞻計畫經費，部分是用中央政府預算，無非是希望讓東部的交通運輸更加便利更加安全。

(中時 )