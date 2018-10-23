普悠瑪翻車全是司機的錯？台大醫王明鉅舉3例狂打臉

2018年10月23日 14:14 中時電子報 戴安瑋

這次普悠瑪翻覆意外，是近50年來第6嚴重的（圖/中時資料照/李忠一攝）

台鐵發生普悠瑪列車出軌翻車重大事故，台鐵多次暗示，司機員是假日代班，且有關閉ATP系統及超速等因素所致，檢調單位也朝此方向偵辦，台大醫院前副院長王明鉅表示，到底是誰的錯不重要，到底為什麼會出錯，是怎麼錯的才重要。

王明鉅在臉書上po文說，大災難的發生，就全是他（司機員）一個人的錯嗎? 去年8月15日的大停電、2002年醫療界發生了震驚全國的「北城事件」、2015年復興航空班機墜落在基隆河空難事故，表面上看是人為，實為系統問題。

他說，去年8月15日的大停電，雖然看來是中油公司員工與外包廠商，在大潭電廠內的維修作業中，不遵守SOP的個人疏失，但是從維修作業的可能風險，完全被中油公司低估。整個大潭電廠的天然氣供應管路的控制系統，以及管路設計更有著極高的一故障就大斷氣大停電風險。

2002年醫療界發生了震驚全國的「北城事件」，造成了一死六傷悲劇，從表面上看，是護理人員沒有好好進行三讀五對，打錯了藥，但更深入一層的理解事發狀態之後，會發現放嬰兒用的B肝疫苗的冰箱裡，根本不該放麻醉藥物，甚至不該只有一個冰箱，又放食品，又放藥品。

2015年復興航空班機墜落在基隆河空難事故，造成43人死亡，表面上看來，事發原因是駕駛員收錯了油門，把不該被關閉，也是當時唯一正常運作的引擎關閉了，結果飛機失去動力墜毀，但仔細探究會發現，飛機的另一個引擎其實完全正常並沒有故障，但飛機本身對於引擎狀態的感知器發生了問題，以為引擎故障了。

王明鉅表示，發生事故的普悠瑪號的這次行車過程中，到底有沒有發生機件故障?到底駕駛員有沒有發現這些機件故障? 他與台鐵的行車控制調度單位之間的通報過程與內容是什麼? 台鐵行車控制調度單位給予的指示是什麼? 駕駛員有沒有照作?甚至駕駛員雖然作為火車駕駛員的能力夠、經驗夠，但對於普悠瑪這種特殊列車，也有同樣的能力訓練與經驗嗎?

他質疑台鐵的人員調度與整體駕駛員人力，真的都充裕沒有問題嗎?大災難中的系統問題，常常是比人為錯誤更嚴重，影響更重大，也更應該被徹底找出來，作出根本性改變與改善的工作。

(中時電子報)