力推客語 陳建仁：語言是族群認同重要基礎

2018年10月23日 14:21 工商 崔慈悌

副總統陳建仁今天表示，「語言是族群認同重要的基礎，我們正在打造台三線客庄浪漫大道」，範圍包括了全台灣的計畫，要重建全台客庄優質的人文地景，打造良好的產業發展環境，並會全力和全球的客家人合作，推動跨國的客家文化交流。

由於國內發生普悠瑪翻覆意外，陳建仁今天出席「海外客家社團負責人諮詢會議」開幕典禮在致詞前表示，大家對於台鐵列車翻覆事件感到相當傷痛，「在這個困難的時刻，除了祈求讓死者早日安息，也希望給傷者最大的醫療照顧」。

他說，看到所有的國人同胞展現大愛，提供各項協助，「這就是台灣社會最可貴的力量，我們一定可以團結起來、度過難關」。

陳建仁指出，語言是族群認同重要的基礎。所以，2016年總統在競選的時候，主張要設立全國頻道的客家廣播電台；針對客家母語議題，總統也提出要讓客語成為國家語言。「現在，這兩項政見在總統領導的執政團隊的努力下，都已經完全落實」。

他說，全國性的「講客廣播電台」去年6月正式開播。「之前8年做不到的事情，總統上任1年的時間就完成」。客家人最重視的客語也透過修改《客家基本法》，正式定為國家語言。現在，公家機關要逐步提供客語的服務。新的12年國教課綱裡，也明訂在國、中小學推動客語教學。

未來透過結合學校、家庭和社區，就可以發展生活化的客語學習環境，讓客語自然地被學習、使用，也讓客家文化可以逐漸地興盛、壯大。

不只要保存語言，陳建仁表示，客庄的產業也要復興。因此，他也和大家分享「客家三、六、九」的客庄發展新願景。「三」就是從桃竹苗、到台中，「我們正在打造的台三線客庄浪漫大道」，「六」就是要在高屏地區重塑的「靚靚六堆」，「九」則是要在東台灣花東縱谷推動「幸福台九線」。

他說，這個範圍包括全台灣的計畫，就是要重建全台客庄優質的人文地景，打造良好的產業發展環境，帶動青年返鄉做「地方創生」，讓長輩能夠在客庄有好的照顧。

這樣一來，客庄就有新的風貌。現在，台三線已經吸引了很多國際觀光客，未來「客家三、六、九」，更會串連起全台客庄的觀光和產業能量，「我們就可以從內到外，再造客庄的新生命」。

陳建仁談及，今年是客家人「還我母語」運動30周年。「現在，我們正在共同打造屬於客家的美好時代」。政府將會全力和全球的客家人合作，推動跨國的客家文化交流，希望未來大家攜手合作，讓客家文化在世界發光發熱。

(工商 )