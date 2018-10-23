黎姿息影10年照顧 半癱弟站起來了！

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一路走來不算容易：CosMax從第一間店開始，得以增建了中環、尖沙咀店，加上擴充銅鑼灣店的空間，今年公司總共裝修了18,000平方呎，踏上新的里程。 每次我感到疲憊的時候，都會感到有一股強大的力量在背後支持我、鼓勵我。我弟弟十多年來為生命而奮鬥，雖然他失去了自由行動的能力，但他依然擁有堅定的意志，積極的觀念，以及對生活的無限熱愛。每一次我在工作上遇到難關，他不屈不撓的精神總會重新燃點起我對工作、對醫學美容行業、對生命的熱誠。 今天，弟弟可以站起來與大家見面，我真的非常非常感動。他的堅毅精神是令我不斷進步的動力，我會繼續奮鬥下去。 #Gigi黎姿 #gigilai_official #黎姿 #cosmax
香港女星黎姿2007年在演藝事業巔峰之際宣布息影，專心照顧遭遇嚴重車禍的胞弟，並在隔年嫁給馬廷強，夫妻一起打點弟弟經營的醫美事業，而原本坐輪椅的黎姿弟弟，今則傳出好消息，他可以站起來了！
黎姿今（23日）中午在IG曬與弟弟合照，黎姿露出燦笑挽著弟弟，開心宣布：「弟弟可以站起來與大家見面，我真的非常非常感動」，黎姿弟弟站著合照，且沒拿拐杖。
黎姿發文中也感性說：「雖然他失去了自由行動的能力，但他依然擁有堅定的意志，積極的觀念，以及對生活的無限熱愛。」滿滿正能量也影響她對工作和生命的態度。
(中時電子報)