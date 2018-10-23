黎姿息影10年照顧 半癱弟站起來了！

黎姿手挽著弟弟，發文宣布：「弟弟可以站起來與大家見面，我真的非常非常感動」。（圖／取材自黎姿Instagram）

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中時電子報
／綜合報導
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香港女星黎姿2007年在演藝事業巔峰之際宣布息影，專心照顧遭遇嚴重車禍的胞弟，並在隔年嫁給馬廷強，夫妻一起打點弟弟經營的醫美事業，而原本坐輪椅的黎姿弟弟，今則傳出好消息，他可以站起來了！

黎姿今（23日）中午在IG曬與弟弟合照，黎姿露出燦笑挽著弟弟，開心宣布：「弟弟可以站起來與大家見面，我真的非常非常感動」，黎姿弟弟站著合照，且沒拿拐杖。

黎姿發文中也感性說：「雖然他失去了自由行動的能力，但他依然擁有堅定的意志，積極的觀念，以及對生活的無限熱愛。」滿滿正能量也影響她對工作和生命的態度。

(中時電子報)

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