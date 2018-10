黎姿息影10年照顧 半癱弟站起來了！

View this post on Instagram

一路走來不算容易:CosMax從第一間店開始,得以增建了中環、尖沙咀店,加上擴充銅鑼灣店的空間,今年公司總共裝修了18,000平方呎,踏上新的里程。 每次我感到疲憊的時候,都會感到有一股強大的力量在背後支持我、鼓勵我。我弟弟十多年來為生命而奮鬥,雖然他失去了自由行動的能力,但他依然擁有堅定的意志,積極的觀念,以及對生活的無限熱愛。每一次我在工作上遇到難關,他不屈不撓的精神總會重新燃點起我對工作、對醫學美容行業、對生命的熱誠。 今天,弟弟可以站起來與大家見面,我真的非常非常感動。他的堅毅精神是令我不斷進步的動力,我會繼續奮鬥下去。 #Gigi黎姿 #gigilai_official #黎姿 #cosmax