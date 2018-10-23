高雄》親綠電台主持人論韓流：韓國瑜來點閱率暴漲1000倍

2018年10月23日 14:35 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜所帶起的韓流旋風，連親綠廣播電台主持人都感到不可思議！高雄快樂聯播網人民最大聲主持人安圻表示一般廣播節目在YouTube上的點閱率有時候是個位數和十位數，好一點可能百位數，但只要韓國瑜來受訪，點閱率至少都有十幾萬起跳，這差別是非常大的。她第三次訪問韓國瑜時，便跟他表示，至少有十萬網軍支持他，就是粉絲支持。而後竟有深綠民眾打電話來call in說，不要再播韓國瑜了。再播就不聽了。

安圻日前上政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜口才和反應能力非常好，非常具有個人魅力。接著提到韓國瑜上他們高雄快樂聯播網節目共三次，第一次是去年十一二月時，那時候韓國瑜還不像現在那麼知名，但是這支訪問卻在YouTube的瀏覽破十萬，還到處被轉載。而因為自身是做廣播節目，一般廣播節目在YouTube上有時候點閱率是個位數和十位數，好一點可能百位數，但只要是韓國瑜的點閱率就至少有十幾萬點閱率，這差別是非常大的。因此，她第三次訪問韓國瑜時，便跟韓國瑜說至少有十萬網軍支持他，就是粉絲如此支持他。沒想到第三次的訪問之後，就接到許多深綠民眾打電話來call in來抗議說，不要再播韓國瑜了。再播就不聽了。

而安圻就自己是中間選民的觀察，在823水災之後，韓國瑜人氣在高雄向上飆升。而823水災那天的訪問，她的廣播節目跟同時在網路上的點播率都超過百萬的，所以韓國瑜的聲勢，可能在那一天的訪問後也有相當的成長。

對於安圻的言論，批踢踢網友認為，「基層的嗅覺是最靈敏的」、「韓在高票都沒用，最後會被接受中資宣布失去資格」、「民進黨自己年初在黨內初選就指控對手收中資，現在也要用這條對付政敵真是好棒棒喔」！

(中時電子報)