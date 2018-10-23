台北震度2級搖晃18秒 氣象局：的確有感

今天中午的地震大台北地區雖僅2級，但搖晃18秒，民眾很有感。（圖／取自氣局網站）

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今（23）日天中午12點34分在東部海域，花蓮縣政府東方外海104.2公里處，發生芮氏規模6.0的有感地震，深度31.3公里，除屏東外全台有感，也是今年第二起規模6的地震。最大震度3級，包括宜蘭縣武塔、宜蘭市，新北市五分山、台中市烏石坑。2級的有新北市、台北市、桃園市、台東等地，南部的台南、高雄等地則為1級。

氣象局地震測報中心副主任吳健富表示，地震的原因是常見的板塊運動，即菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞所致。至於台北、新北地區大都是2級，並不算大，但因搖晃時間長達18秒，所以民眾很有感。

吳健富說，地震發生後，通常會向外散發高頻波與低頻波兩種震波，高頻波每秒晃動頻率密集，但因地震位置距台灣尚有100餘公里，高頻波沿途已被地層吸收殆盡，只剩低頻波傳遞到台灣。而低頻波的晃動頻率較小，但擺盪幅度大，加上台北的盆地效應，以致民眾感覺很搖晃且搖很久，其實震度並不大。

由於這是今年第2起規模6以上的地震，吳健富說，若與2月6日花蓮的規模6.2地震（花蓮縣政府東方16.5公里、深度6.3公里、最大震度7級）相比，這次地震距陸地較遠、位置較深，影響也小得多，但深度31.3公里還算是淺層地震。

(中時 )

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