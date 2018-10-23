MLB》近52打數才2安 紅襪首戰為何用「貧打」捕手？

萊昂（左）是紅襪王牌投手賽爾的專屬捕手，兩人本季搭檔的被打擊率僅1成77。（路透資料照）

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中時電子報
／綜合報導

美聯冠軍賽期間腹痛送醫的紅襪王牌投手賽爾（Chris Sale），台灣時間24日上午8時在世界大賽首戰先發對決道奇。為了讓賽爾完全發揮投球威力，紅襪決定推出他的專屬捕手萊昂（Sandy Leon），即使他最近52打數才敲2安。

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「我只要負責把球丟給他就好，很簡單，」賽爾談到萊昂蹲捕的重要性，「他非常冷靜，也很用功，阻殺跑者更是他的強項。就算是喊暫停上丘，他也不會有任何的驚慌，總是能夠讓我冷靜下來，繼續執行比賽計畫。」

紅襪今年季後賽以瓦茲奎茲（Christian Vazquez）為主戰捕手，儘管他在例行賽的打擊率也才2成07，今年季後賽倒也敲出了5安，其中有兩支長打，包括分區系列賽第4戰對洋基轟出全壘打。

萊昂打擊更為抱歉，例行賽打擊率僅1成77，最近52打數僅敲兩安，今年季後賽7打數則全部「摃龜」。

不過賽爾就是信任萊昂，本季含季後賽共29場先發，有20場由萊昂蹲捕。若是瓦茲奎茲蹲捕，賽爾本季被打擊率1成89，雖然已經很低，仍然高於搭配萊昂的1成77。

「我個人基本上全都依賴捕手指揮，不管是研究球探報告還是配球，有這樣可以信任的捕手，讓你只要照著他們設定的比賽計畫去投就好，事情會容易許多，我們會繳出很好的表現。」賽爾說。

瓦茲奎茲的打擊也沒多好，或許是紅襪決心放手用貧打捕手萊昂的原因之一。但紅襪也不能讓捕手棒次成為進攻黑洞，總教練柯拉（Alex Cora）仍會登錄史威哈（Blake Swihart），帶上3名捕手，戰況需要就推出代打。

(中時電子報)

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