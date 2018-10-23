相招來台中看花博、客委會推出系列活動

2018年10月23日 14:51 中時 陳世宗

東勢客家文化園區室內亦配合花博理念，舉辦「丹青國畫展」、「大甲溪畔在地藝術家作品聯展」等。（陳世宗翻攝）

「聆聽花開的聲音、悠遊浪漫台三線！」台中市府客委會為配合「2018台中世界花卉博覽會」的舉辦，於東勢客家文化園區舉辦「2018花漾花鄉‧客來是樂」系列客家花博活動；每逢周末假日還匯集客家社團、學校優秀團隊及街頭藝人等表演，展現客家動態創意與活力。

客委會主委劉宏基指出，客家花博在東勢客家文化園區戶外廣場設置藝術花廊道及花博裝置藝術，藝術花廊道以台三線LOGO的3字展現竹編優美的弧形廊道呈現，以五彩繽紛鮮花做為裝飾；結合客庄竹編藝術及在地花農生產的花卉，讓民眾悠遊園區體驗台中客庄作客樂活趣。

東勢客家文化園區室內亦配合花博理念，融入花卉元素意象等舉辦「丹青國畫展」、「大甲溪畔在地藝術家作品聯展」以及代表勤儉質樸客家精神的「花布藍染展」等各項靜態特展；集結台中客庄在地藝術家，並設計讓學童參與「闖關活動」等，各項精彩節目在客家花博週熱鬧展開。

客家花博週期間重頭戲，將舉辦「2018台中世界花卉博覽會-花香、果香、客醬香-全國客家美食料理比賽」，將台灣客庄的「花、果、客家醬料」，藉由「全國客家美食料理比賽」的舉辦，創作出「花香、果香、客醬香」為主題，以「花」、「果」和「醬」入菜及盤飾，提供客家美食一個展現創意的新契機，讓客家菜的呈現有更豐富的樣貌。

劉宏基強調，2018台中世界花卉博覽會活動期間，召募超過2800間花博特約商店共襄盛舉，涵蓋食衣住行育樂各領域知名店家，自即日起至明年4月30日止提供多種消費優惠；東勢區花博特約商店於花博期間憑門票憑證或花博卡得享消費優惠與折扣！

(中時 )