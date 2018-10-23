25年以上移動式起重機 明年起每年都須自主檢查

今年移動式起重機相關事故多達8件，因此勞動部修訂「危險性機械及設備安全檢查規則」，要求製造時間25年以上的車輛須每年自主檢查。 圖／勞動部提供

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圖為移動式起重機旋轉盤螺栓斷裂、吊臂傾斜。圖／勞動部提供

有鑒於今年移動式起重機發生的事故多達8件，勞動部修訂「危險性機械及設備安全檢查規則」，針對製造25年以上的移動式起重機，縮短其定期檢查合格的有效期限，從2年縮短為1年，要求雇主每年都應對起重機實施自主檢查。若雇主未依法檢查，可處以3到30萬的罰鍰，預計明年元旦起實施。

移動式起重機年限約40年，而國內老舊移動式起重機數量逐年增加，今年因使用移動式起重機從事吊掛作業發生翻覆，或因旋轉盤螺栓斷裂發生事故者，共計8件，導致1人死亡。

勞動部職業安全署在9月3日邀集業者與相關單位開會討論，因發生事故的車輛多為25年以上老車種，為了加強檢查與管理，決定修訂「危險性機械及設備安全檢查規則」，縮短25年以上老車定期檢查合格的有效期限，從2年降為1年，要求雇主每年都須對起重機實施整體檢查。

職安署組長李文進表示，定期檢查的移動式起重機約5萬輛，製造時間超過25年的約2.5萬輛，檢查費用一次約3000元，對雇主而言負擔不大，且雇主若事先申請，也不會影響後續作業。檢查單位都會全力配合，在1個月內檢查完畢，若有合格期限快到的車輛，也會優先處理檢查。

李文進表示，雇主若未依法檢查，將可處以3到30萬的罰鍰。若因此發生事故，還可對其處以3年以下有期徒刑，另再依法將其移送地檢署，依據《刑法》業務過失致死處以5年以下有期徒刑，呼籲雇主勿存僥倖心態。

另外職安署已請勞檢機構加強檢查，檢查重點包括移動式起重機使用不可超過規定負重、外伸撐座須伸至最大極限位置、對軟弱地盤等承載力不足的場所須在地面鋪設鐵板等。

(中時 )

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