花蓮》市長魏嘉賢爭取連任 走低調溫馨路線

2018年10月24日 07:03 中時 范振和

花蓮市長魏嘉賢（左）爭取連任走溫馨路線，絕不攻訐對手。（范振和攝）

花蓮市長魏嘉賢爭取連任，走低調、溫馨路線，一支獨秀，由於任內服務不分藍綠，深受市民肯定，未來他將逐步建構「活力城市、清新花蓮」，全力轉型福氣站為社區長照站，規畫更多親子遊憩樂園，以期打造花蓮市成為「友善幸福大家庭」。

2016年5月前市長田智宣病故，補選時，魏嘉賢與田太太張美慧對決，當時地方各界 看好張美慧接棒，結果是縣議員魏嘉賢勝出，經2年深入基層服務，也通過颱風、地震考驗，讓市民更加有感。

魏嘉賢每每參加親子活動時，都不忘帶著太太吳韻晨、6歲大女兒魏梓丞、6個月大的小女兒魏梓名參加，形塑幸福家庭、新好男人的形象，此次爭取連任他也以「愛花蓮」為主軸，不攻訐對手，也不回應對手惡意批判，就是走溫馨路線，頗受好評。

在2年市長全任內，40歲的魏嘉賢當8年用，連頭髮都拚白了，他堅持著四大施政理念，「友善宜居、安全便捷、族群共榮、觀光活力」，穩健進行各項市政工作，能夠謙卑地察納雅言，是他吸納票源的最大利器。此次參選，除了廣告看板外，不再出動宣傳車、不插旗幟，期盼逐步改變選風。

至於，民進黨徵召的市長候選人，42歲張千駿是花蓮子弟，交通大學傳播研究所碩士，曾任奧美公關公司副總監、民進黨中央黨部政策會副研究員、立委鄭運鵬國會辦公室主任等職。他提出「讓花蓮長得很花蓮」的訴求，不希望家鄉變成「山寨花蓮」，但多年來與脫節，市民對他相當陌生。

另一無黨籍市長候選人鄧姚文，18年前曾到中國大陸經商，擔任北京尊龍世紀科技公司董事長，3年前返鄉在市區經營餐飲業，深信她能擺脫藍綠兩黨無作為，全力讓花蓮市走向國際觀光都市，但與張千駿一樣，知名度有限，兩人要過關斬將，恐需再加把勁。

(中時 )