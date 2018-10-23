婦聯會舉辦創會主委宋美齡 去世15周年追思禮拜

2018年10月23日 14:54 中時 季節

23日是婦聯會創會主委蔣夫人宋美齡去世15周年，上午婦聯會為她舉辦了追思禮拜，由現任主委雷倩主持，約有三百人到場，雷倩表示已向黨產會申請動支費用協助普悠瑪翻車意外的罹難者家屬與傷者；目前仍在等黨產會的消息。

雷倩讚美宋美齡是外交家、政治家、藝術家，她指出現場有一江山戰役後接回在華興長大的代表、振興醫院的代表，還有許多蔣夫人一生中關懷幫助的人。她說今天不只是懷念的聚會而是互相鼓勵的聚會，期盼大家能像她一樣以基督的心為心，不管外界如何逼迫，她們仍會堅守婦聯會這個岡位。

雷倩致詞後，請全場起立唱詩歌，唱完繼續站者追思宋美齡，並為前幾天台灣地區四十年來最嚴重的火車事故死者默哀。之後由婦聯會資深常委秦舜英讀經，張茂松牧師帶領大家祈禱、李耀斌牧師證道。

活動出席者包括蔣公的孫媳婦蔣方智怡，以及許水德、胡為真伉儷、田玲玲和史美暢女士、江丙坤夫人、詹春柏夫人等，幾位幼年時曾在蔣夫人創辦的振興復健醫學中心復健病治療過的人，特地前來參加，感念蔣夫人對他們的照顧。

雷倩還說，婦聯會的存在，當年是為了敬軍愛軍，今日則擴展為以弱勢族群需求為工作主旨。如今婦聯會遭黨產會不公不義對待，而持續68載的公益慈惠工作不容中輟。日前發生的普悠瑪翻車意外，婦聯會即刻向黨產會申請動支經費慰助罹難者家屬與傷者；目前仍在等黨產會的消息。無庸置疑，婦聯會必須繼續存在，雷倩表示，政治操作是一時的，人溺己溺才是亙古不變的情操，這就是婦聯會的支柱。

(中時 )