台中》最新民調出爐 盧秀燕44％林佳龍36％

國民黨台中市長候選人盧秀燕。（盧金足攝）

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中時電子報

最新台中市長民調出爐，距離大選倒數一個月，國民黨盧秀燕支持度增加至44%，民進黨林佳龍為36%，雙方差距擴大為8個百分點。如果明天投票，預估得票率：盧秀燕50% vs.林佳龍49%，勝負可能不到兩萬票。

據《TVBS》最新民調，國民黨盧秀燕則強打台中空汙、交通等議題，現任市長林佳龍近期主打任內政績牌。台中市長選情，國民黨盧秀燕支持度增加至44%，林佳龍為36%，雙方差距擴大為8個百分點。如果明天投票，預估得票率：盧秀燕50% vs.林佳龍49% vs.宋原通1%，勝負可能不到兩萬票。

進一步交叉分析發現，20-29歲年輕族群支持盧秀燕的比例增加7個百分點至44%，而支持林佳龍比例也增加一成至44%，雙方勢均力敵。太平烏日地區對盧秀燕支持度增加一成以上至48%，林佳龍則下滑至33%，盧秀燕由落後轉為領先。地區方面，除了豐原潭子地區之外，其他地區民眾對盧秀燕支持度均高於林佳龍。

本次調查是《TVBS》民意調查中心於107年10月19日至22日晚間18：00 - 22：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台中市民眾，其中拒訪為166位，拒訪率為13.4%，最後成功訪問有效樣本1, 075位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區等變項進行統計加權處理。

政黑版有網友整理近期7個台中不同民調，盧秀燕都是領先。9月呈現微幅領先，10月拉大差距。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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